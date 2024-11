Francisco Méndez llama a la SIE a revisar recomendaciones nuevo reglamento sobre paneles

El exsuperintendente de Electricidad, Francisco Antonio Méndez, considera que las recomendaciones realizadas por el ente regulatorio del sistema eléctrico sobre el uso de los paneles solares deben ser revisadas, tras considerar que la industria eléctrica tiene que ser sostenible y rentable.

Méndez mostró su asombro con la decisión de la SIE, la cual apenas dos días después de realizar vistas públicas para conocer el borrador del Reglamento para la Aprobación, Interconexión y Operación de Instalaciones de Generación Distribuida en Energía ya estaba publicando las acciones que se tomarán.

El exfuncionario entiende que la tarifa colapsará si no refleja los costos para hacer la inversión en generación, distribución y transmisión que permita tener un sistema estable, de alta calidad y que crezca acorde con la demanda.

“Y si el distribuidor no cobra y no genera recursos para pagar al generador, para comprar los combustibles que necesite, sea gas natural, sea carbón, sea petróleo, y para hacer la inversión en las nuevas plantas, el sistema no va a funcionar y vamos a pasar a lo que está Cuba”, sostuvo el exfuncionario al intervenir en su programa Economía y Mercado, que se transmite por el canal 19.

En ese sentido, el exsuperintendente destacó que el regulador ha de garantizar que en el corto, mediano y largo plazo la industria sea sostenible, autosuficiente financieramente y que el Estado evite tener que inyectarle recursos y subsidios, lo que a su juicio se logra con precios justos, razonables garantizando, además la expansión y la modernización de la industria, lo que permitirá satisfacer la creciente demanda.

“Crece la demanda de energía por la generación y hay que dar respuesta a esa demanda con la instalación y readecuación de nuevos sistemas. Eso es lo que tiene que garantizar el regulador”, explicó Méndez al señalar que una tarifa barata basada en el “populismo” no garantizará cubrir los costos de la cadena de producción y el sistema terminará colapsando.

“Entonces esas son las cosas que hay que tenerlas claras y no apelar al populismo. Esto no es un asunto de poner un bombillo y poner un alambre, esto es un asunto de que hay que proteger una industria y garantizar inversiones, que esas inversiones sean rentables y que la operación del sistema se dé bajo condiciones de competencias, de eficiencias, eso es lo que debe garantizar el superintendente, la SIE, en ente regulador.

Francisco Antonio Méndez entiende que las recomendaciones que ha hecho la SIE deben ser sospesadas y evaluadas en función de cuál es el objetivo fundamental, el cual debe ser una industria eléctrica sostenible, rentable, que garantice un suministro eléctrico a los usuarios, a los consumidores de buena calidad y a un precio eficiente y razonable.

En las vistas públicas realizadas recientemente por la SIE, el sector de las distribuidoras y las concesionarias plantearon la necesidad de evitar que se sigan cargando a los usuarios del sistema energético el costo en que incurren los propietarios de los paneles solares, que son favorecidos a través de los subsidios del Estado y pedían equidad.