Ministerio Público y la OGTIC implementarán firma digital

Con el objetivo de eficientizar las acciones del Ministerio Público y mejorar la calidad en el servicio, la titular de la Procuraduría General de la República, Miriam Germán Brito y el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC), Bartolomé Pujals, firmaron un acuerdo interinstitucional para la implementación de la firma digital.

El acuerdo contempla la implementación inmediata de esta novedosa modalidad en los documentos de la Fiscalía del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en una primera etapa.

Esta incorporación tecnológica no solo simboliza un avance considerable en la eficiencia administrativa, sino que, también, genera un significativo ahorro económico para la entidad de más de 41 millones de pesos anuales. Sin embargo, Si esa cantidad de documentos se firmara con firma digital habría un gasto anual de solo RD$1,200,000

En la Fiscalía del Distrito Nacional se firman anualmente 150 mil documentos con firma manuscrita, lo que significa un gasto anual de RD$26,550,000. Y en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), un promedio anual de 90 mil documentos con firma manuscrita, lo que significa un gasto al año de RD$15,930,000.

La firma del convenio fue realizada en formato digital por la magistrada Brito y Pujals, quienes coincidieron en señalar que este acuerdo marca un hito en materia de colaboración interinstitucional, porque impulsa la modernización tecnológica y mejora la eficiencia de los servicios públicos para el beneficio de todos los ciudadanos.

Al hablar en el acto de firma, la titular de la PGR destacó que “Gracias a la firma digital, ya no será necesario que un mensajero viaje desde Pedernales u otra región para retirar una certificación del INACIF. Ahora estos documentos podrán ser enviados digitalmente con la misma validez legal que una firma manuscrita”.

El director general de la OGTIC resaltó que "esta transformación no solo traerá beneficios en términos financieros, sino también en eficiencia y tiempo: aspectos fundamentales para garantizar un mejor servicio al ciudadano dominicano.” Pujals también añadió que “un documento que se retrasa por la espera de una firma es un servicio que no se presta, una vida que no se salva, y un problema que no se resuelve. En términos concretos, el costo unitario de una firma manuscrita es de RD 177 pesos, mientras que una firma digital solo cuesta RD 5 pesos”.

Sobre el impacto de la firma digital en el Estado

A la fecha, OGTIC ha logrado el uso de la firma digital en el 50% de las instituciones públicas, lo que representa a más de 175 entidades implementando este servicio, gestionando todos sus procedimientos y trámites administrativos.

La Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales avala el uso y validez de la firma digital. En la misma, se define el término “firma digital” como como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y a1 texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y el texto del mensaje, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transmisión.