Usuarios financieros realizaron 1,415 reclamaciones a entidades bancarias

En los primeros tres meses de este año, la Superintendencia de Bancos, a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), recibió 1,415 reclamaciones de usuarios del sistema financiero nacional, y de estas, el 65% tuvo un resultado favorable para las y los reclamantes.

En base a la legitimidad de los reclamos interpuestos, la Superintendencia instruyó a las entidades de intermediación financiera la acreditación de RD$37.9 millones a favor de las personas afectadas.

La causa principal de las reclamaciones fueron los consumos no reconocidos, seguidos de: transferencias no reconocidas, no aplicadas, duplicadas, con error o procesadas con diferencias. Así como, retiros no reconocidos, problemas técnicos en cajeros automáticos, depósitos no reflejados o mal aplicados, cargos administrativos no reconocidos o duplicados.

Cuarenta días fue el promedio de tiempo que se tomó la entidad para verificar si procedían o no las reclamaciones.

En el trimestre anterior (octubre-diciembre 2023), unas 1,250 reclamaciones fueron atendidas y un 62% fueron favorables a los usuarios reclamantes, por lo que la Superintendencia de Bancos ordenó la devolución de RD$24.8 millones a estos clientes del sistema financiero.

¿Cómo canalizar una reclamación?

Toda persona que tiene algún producto financiero y que sienta que se le están vulnerando sus derechos, ya sea con un cobro que siente injusto, o un consumo o débito que no reconoce, puede hacer una reclamación.

Primero debe hacer el reclamo a la entidad financiera a la que correponde su cuenta o su producto

Luego si no le responden o la respuesta no es no satisfactoria, canalice su reclamación a través de Prousuario con su comprobante de que ya lo hizo a la entidad correspondiente y respuesta que le dieron o igual si no se la dieron. Lo puede hacer yendo directamente a la institución, o por los canales digitales disponibles en su portal web.

Debe tener a mano una copia de la cédula de identidad y electoral (frontal y dorsal) del(la) usuario(a) reclamante, y en caso de ser extranjero(a) no residente el pasaporte. También cualquier documento que sustente la reclamación, dos números de contacto y correo electrónico (si posee).

Si su reclamo es como empresa, igual debe tener a mano el comprobante de reclamación y respuesta de la entidad de intermediación financiera, copia del registro mercantil vigente o acta de asamblea vigente (quien realice la reclamación debe ser la persona autorizada a firmar en el Registro). Mercantil). Copia de la cédula de identidad y electoral (frontal y dorsal) de la persona que está ingresando la reclamación; en caso de ser extranjero(a) no residente el pasaporte.

Cualquier documento que sustente la reclamación.

Dos números de contacto y correo electrónico (si posee).