Bajos precios de alimentos atraen clientes al Merca Santo Domingo

Cientos de personas visitaron el Merca Santo Domingo atraídas por los bajos precios de los alimentos de la canasta familiar, en comparación con otros mercados alojados en el Distrito Nacional.

Durante una visita por el populoso mercado, ubicado en Santo Domingo Oeste, que acoge a compradores y a vendedores de colmados y otros comercios, se constató la realidad de sus precios.

Allí, albergan al menos ocho naves que ofrecen un comercio diverso. Desde artículos de comestibles hasta productos para el hogar y el aseo personal.

Entre los artículos de la canasta familiar se destaca el arroz a un precio por libra que oscila entre RD$32 y RD$40.

Entre las carnes y embutidos, las alitas de pollo cuestan RD$120 la libra, la libra de pollo está entre RD$75 y RD$78, la carne de res RD$160, mientras la libra de cerdo RD$90. El lomo de cerdo, RD$135 la libra; la libra de gallina, a RD$100; y la pechuga con hueso, a RD$125 la libra.

La libra de queso cheddar a RD$175, la salchicha de parrillada a RD$115, el precio del salami oscila entre RD$355 y RD$450, y chuleta ahumada a RD$120 libra. El cartón de huevo, RD$195 a RD$205.

En el caso de los tubérculos, los plátanos a RD$10 la unidad; los precios de la yautía blanca y amarilla rondan entre RD$80 y RD$85 la libra y yautía coco RD$50 la libra. Guineos verdes tienen un precio de 15 por RD$100. La batata a RD$30 la libra, la zanahoria RD$25 la libra, la libra de papa a RD$30, berenjena RD$25 la libra.

El ajo a RD$150 la libra, la cebolla a RD$50 la libra, la auyama a RD$30 la libra, el tomate de ensalada a RD$40 la libra, el ají morrón a RD$90 la libra, el pepino a RD$35 la libra, el repollo por unidad a RD$80 y el jengibre a RD$100 la libra.

“Siempre vengo a este mercado porque me queda cerca. Los precios no son los mejores del mundo, pero están bien; aquí es uno de los lugares donde los precios salen más cómodos porque al menos uno se puede ahorrar RD$50 en cada alimento”, expresó Francis Morón, quien se encontraba comprando víveres y carnes para abastecer la despensa de su hogar.

A esta idea también se suma Nikaury López, ama de casa que se encontraba comprando vegetales para su hogar y también para vender en su ventorrillo. “Los precios están muy bien y yo siempre vengo a comprar vegetales para mi negocio”, dijo López.

Sin embargo, aunque para algunos los precios son percibidos como asequibles, otros que compran para vender consideran que el costo de los alimentos podría estar a un menor costo.

Visita a otros mercados

En el asueto de Semana Santa, Listín Diario visitó el Mercado de la Duarte, Villa Consuelo y colmados del Distrito Nacional, con el objetivo de evidenciar las diferencias de precios en un mismo producto.

En el caso del Mercado de Villa Consuelo, la libra de arroz rondaba entre RD$35 y RD$40, habichuela RD$75 a RD$85, el plátano verde RD$20 hasta RD$25, plátano maduro RD$20, la libra de pollo RD$85, bacalao RD$270, arenque RD$230, tilapia rosada RD$160 y la negra en RD$200, medio galón de aceite RD$175, cebolla RD$60, ajo RD$190, el cartón de huevo RD$220, coco RD$75, batata RD$25, verdura RD$125 y la libra de la cabera RD$200 a RD$220.

En el Mercado de la Duarte, los comerciantes dijeron que el arroz está entre RD$35 y RD$40, la libra de habichuela RD$85, un plátano verde RD$20 y RD$22, el plátano maduro RD$20, la libra de pollo RD$85, bacalao RD$250, arenque RD$180, tilapia RD$225, medio galón de aceite RD$280 a RD$290, la libra de cebolla está entre RD$50 y RD$75, libra de ajo RD$150 a RD$170, cartón de huevo RD$180 a RD$200, un coco RD$30-70, libra de batata RD$25, un ramo de verdura RD$50 y la libra de canela RD$180.