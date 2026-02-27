Abinader anuncia construcción de puertos secos bajo el régimen de zona franca en la frontera

El presidente Luis Abinader anunció la construcción de una red de puertos secos bajo el régimen de zona franca y de centros logísticos en frontera, iniciativa que conlleva una inversión de 300 millones de dólares del sector privado.

El mandatario definió esa red como el proyecto logístico más importante jamás concebido para la zona fronteriza, al destacar que no puede haber estabilidad donde predomina la informalidad.

Además, de que la seguridad no solo se logra con vigilancia, sino con la creación de empleos, organizando el comercio para generar oportunidades para la gente

“La República Dominicana enfrenta un desafío claro en nuestra frontera: garantizar seguridad y, al mismo tiempo, generar desarrollo. Para responder a ese desafío, iniciaremos el proyecto logístico más importante jamás concebido para la zona fronteriza: una red de puertos secos bajo el régimen de zona franca y de centros logísticos.” anunció el jefe del Estado durante su sexta rendición de cuentas.

Será un muro económico

Dijo que República Dominicana ya cuenta con un muro fronterizo para proteger su territorio y que ahora va a impulsar un verdadero “muro económico”.

“Estos puertos secos permitirán dinamizar las provincias fronterizas, ordenar el comercio, fortalecer el intercambio formal con Haití, nuestro segundo socio comercial, y cerrar de manera definitiva las brechas por donde hoy se filtran mercancías de manera irregular” resaltó.

En este punto, el mandatario indicó esa iniciativa movilizará más de 300 millones de dólares en inversión totalmente privada, pero que es una estrategia de Estado para fortalecer la soberanía nacional, con desarrollo y competitividad. “Y es un paso firme hacia un futuro más seguro y próspero para la República Dominicana”.

Dijo que la frontera no es un espacio de abandono, sino de soberanía ejercida con responsabilidad.

“Y estas acciones no han pasado desapercibidas en la comunidad internacional. Varios países de la región han comenzado a observar nuestro modelo como referencia de gestión fronteriza integral. Incluso el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, pudo comprobar en persona el alcance de estas medidas y destacó la magnitud del esfuerzo y la firmeza con que la República Dominicana ha asumido la defensa de su territorio”.

Muro fronterizo

Abinader dijo que entre febrero de 2025 y febrero de 2026 dieron pasos estructurales decisivos. Avanzamos en la segunda fase de la Verja Perimetral Inteligente, con 13.5 kilómetros en construcción, integrando infraestructura física, tecnología y capacidad operativa para garantizar orden, control y presencia permanente del Estado en la frontera.