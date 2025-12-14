Cuidado con las notificaciones del "banco", los estafadores te pueden estar engañando

A Susana Arias le llegó un correo electrónico de lo que parecía ser su banco notificándole de un consumo extraño en cuenta e indicándole que si no reconocía la transacción que entrara a un enlace que le ofrecía para cancelar la transacción.

Parecía real porque en el destinatario del correo decía "Alerta" y a seguidas el nombre del banco, y en el asunto para hacerlo más atractivo y creíble aparecía "imagen de compra", lo que a Susana le dio mucha curiosidad y preocupación al verlo en su bandeja de correo. El mensaje es aún más angustiante decía:

"Su tarjeta de debito presenta un consumo automático Detalle de Transacción

Fecha 10/12/25

Moneda DOP

Monto | 10,870.90

Comercio | AliExpress

Estado | Aprobado

Si usted reconoce esta transacción, haga caso omiso. Si no fue usted cancele de inmediato en el siguiente enlace por su seguridad: https://docs.google.com/document/d/1sC-Xxg3uJgdcVxyqi4aHiOxsSYAID4rC_zAkOSZ12SA/edit?usp=sharing".

Este tipo de correo se han hecho frecuentes, es lo que en el vocabulario bancario se llama "phishing" o estafa vía correos electrónicos, una modalidad que usan los ciberdelincuentes para robar información personal o financiera (contraseñas, números de tarjeta) y luego desfalcarte.

Es importante que cuando recibas este tipo correo verifiques bien si la dirección de correo además de identificar el banco usa un enlace que se corresponde con el mismo. Por ejemplo, el correo que le enviaron a

Susana decía que era una alerta del banco, sin embargo, la dirección real del correo era

"etteamsapp@ethiopianairlines.com", por lo que evidentemente era un engaño.

Para evitar estafas por correo electrónico (phishing), nunca respondas ni hagas clic en enlaces de correos sospechosos que piden datos bancarios; en su lugar, ve directamente al sitio web oficial de tu banco escribiendo la URL en el navegador, verifica siempre la dirección del remitente, usa contraseñas únicas y fuertes, y protege tus tokens o claves de acceso, reportando cualquier intento de fraude a tu entidad financiera o a ProUsuario.

Cómo identificar y evitar estafas

La Superintendencia de Bancos, a través de su programa ProUsuario, ofrece las siguientes recomendaciones para evitar las estafas por correo.

!. Desconfía de solicitudes de datos: Los bancos legítimos nunca te pedirán tu contraseña, PIN o códigos de seguridad por correo, mensaje o llamada.

2. Verifica el remitente: Revisa la dirección de correo electrónico; los estafadores suelen usar dominios similares pero no idénticos a los oficiales.

3. No hagas clic en enlaces: Escribe tú mismo la dirección web de tu banco en el navegador para acceder a tu cuenta, en lugar de usar un enlace del correo.

4. Usa contraseñas fuertes y únicas: No uses la misma clave para todas tus cuentas y considera usar un gestor de contraseñas.

5. Protege tus claves: No las anotes, memorízalas y resguarda tus medios de autenticación (como la tarjeta de códigos).

6. Evita redes públicas: No accedas a tu banca en línea desde redes Wi-Fi públicas o dispositivos ajenos.

7. Habilita la autenticación multifactor (2FA): Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas.

8. Mantén el antivirus actualizado: Es fundamental para detectar software malicioso.

Con estas recomendación y con tu precaución podrás evitar que los ciberdelincuentes roben tu tranquilidad y tu dinero.