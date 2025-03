Medidas improvisadas de Haití generan incertidumbre en el sector empresarial

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) mostró su preocupación por las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno haitiano, y señaló que las mismas generan incertidumbre que pueden distorsionar el mercado y empujarlo hacia la informalidad.

El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, señaló al Listín Diario, que la principal preocupación del gremio sigue siendo el grave deterioro político e institucional de Haití, y sus efectos en la estabilidad y el orden.

Expresó que “las más recientes medidas son lo que hemos venido denunciando, improvisadas y generan incertidumbre. Ambos países debemos trabajar para consolidar la formalidad de nuestro intercambio, y este tipo de distorsiones podrían empujar a la informalidad”.

Dargam indicó que como gremio esperan que el Gobierno dominicano realice un monitoreo cercano de la situación y se mantenga en contacto con las autoridades haitianas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Haití dio a conocer este jueves la prohibición, a partir del lunes 7 de abril y hasta nuevo aviso, de la importación de mercancías extranjeras que llegan desde la frontera terrestre con República Dominicana.

La información conocida a través de medios de comunicación de Haití, refiere que los productos deberán ingresar a Haití exclusivamente por vía marítima bajo la supervisión de las autoridades aduaneras.

El MEF ordenó a los funcionarios de aduanas haitianos tomar todas las medidas necesarias para supervisar los movimientos en la frontera, en colaboración con la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas.

Comerciantes

Ante la situación de incertidumbre que genera la medida, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, indicó que por el lado del comercio no hay preocupación, siempre que eso no afecte a los mercados binacionales.

“Aunque la medida es a partir del 7 de abril, vamos a esperar a ver qué pasa mañana en los mercados binacionales de Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón”, expresó García.

Explicó que Haití está prohibiendo que “los empresarios haitianos están utilizando los puertos dominicanos porque los barcos no quieren ir a los puertos de Puerto Principe y Cabo Haitiano, y por esta razón los traen vía Caucedo y Haina”.

Agregó que muchas veces lo que ocurre es que las autoridades haitianas fronterizas mal interpretan estas situaciones y quieren impedir los mercados binacionales que se realizan viernes y lunes.

Reinteró que “sólo si impiden la celebración de los mercados binacionales”, el sector comercio se podría ver afectado.

“Al sector importador no nos afecta porque esas mercancías no la vendemos nosotros. Los importadores de Haití utilizan los puertos Dominicanos porque los barcos que transportan furgones no quieren atracar en los puertos de Haití por el tema de las bandas en Puerto Príncipe”, sostuvo el líder comercial.