A dos días del cierre: más de 368 mil vehículos no han renovado el marbete

A solo dos días para que cierre el plazo de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete), todavía resta un 19.47% de los vehículos por cumplir con ese requisito.

Hasta las diez de la mañana, la Dirección General de Impuesto Internos (DGII) había registrado 1,524,462 renovaciones de marbete —de 1,893,024 hábiles— para este período de actualización.

Esto supone, según los datos suministrados este miércoles por la DGII a Listín Diario, que al menos 368,562 vehículos no han renovado el impuesto.

La cantidad de renovaciones, en términos económicos, representa RD$2,547,042,000 (dos mil quinientos cuarenta y siete millones cuarenta y dos mil pesos), apuntó la entidad recaudadora.

Para este período 2024-2025, la DGII fijó una recaudación estimada de RD$3,137,673,000.00, por lo que aún quedan RD$590,631,000 por alcanzar con la meta.

Durante un recorrido este martes por varias entidades financieras de la capital, Listín Diario comprobó una escasa presencia de ciudadanos gestionando la renovación del marbete.

A pesar de que aún quedan más de 368 mil vehículos pendientes y dos días para vencer el plazo, no se observaron las habituales aglomeraciones de última hora en algunas sucursales visitadas. Hace mas de dos semanas que venció el proceso para actualizar el marbete.

El marbete tiene un costo de RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta el 2019; y RD$3,000 para los vehículos fabricados del 2020 en adelante.

Sanciones por incumplimiento

La DGII ha establecido las mismas sanciones por falta de renovación en el plazo fijado: RD$2,000 de recarga a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2025; RD$2,100 a vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 (RD$2,000 por concepto de sanción por no renovación + RD$100 por concepto de cesación administrativa).

Y RD$ 3,100 a vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores (RD$3,000 por concepto de sanción por no renovación + RD$100 por concepto de cesación administrativa).