Más de 600 mil vehículos no han renovado el marbete, a días de vencer el plazo

Restan 11 días para que venza el plazo —el próximo viernes 31— para renovar el Impuesto de Circulación Vehicular (marbete). Y, hasta el momento, más de un tercio de la flota de vehículos del país no ha cumplido con ese requisito.

La Dirección General de Impuesto Internos (DGII) le informó a Listín Diario que a la fecha han renovado 1,263,452 de vehículos —de 1,893,024 hábiles— para este período de actualización, lo que supone que al menos 629,572 vehículos (un 33.26%) no han renovado el marbete.

La cifra de los que han renovado representa, en términos económicos recaudados, RD$2,121,420,000 (dos mil ciento veintiún millones cuatrocientos veinte mil pesos), según indicó este lunes la DGII.

Para este período 2024-2025, la institución fijó una recaudación estimada de RD$3,137,673,000.00, por lo que todavía faltan RD$1,016,253,000.00 para alcanzar esa meta.

Ayer domingo venció el plazo para realizar el trámite de renovación a través de la plataforma web de la entidad pública y por la aplicación 'DGII Móvil'.

Vía internet, la DGII registró (hasta las diez de la mañana de este lunes) un total de 155,093 trámites de renovación y una recaudación de RD$283,518,000 millones.

En los “Puntos DGII”, un método de pago por estafetas, la entidad presentó 37,163 transacciones, lo que equivale a RD$83,727,000. Esa es la forma que menos utilizan las personas, pues solo hay dos estafetas en el país: una en Samaná y otra en Monte Cristi.

El método más usado por los contribuyentes es el de “servicio web”, que se efectúa a través de las 49 entidades financieras autorizadas a escala nacional. Por ese medio, la DGII registró 1,071,196 renovaciones y una recaudación de RD$1,071,196.

El marbete tiene un costo de RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta el 2019; y RD$3,000 para los vehículos fabricados del 2020 en adelante.

Sanciones por incumplimiento

La DGII ha establecido las mismas sanciones por falta de renovación en el plazo fijado: RD$2,000 de recarga a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2025; RD$2,100 a vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 (RD$2,000 por concepto de sanción por no renovación + RD$100 por concepto de cesación administrativa).

Y RD$ 3,100 a vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores (RD$3,000 por concepto de sanción por no renovación + RD$100 por concepto de cesación administrativa).