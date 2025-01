Más del 50% de los vehículos no han renovado el marbete, según la DGII

Hasta el mediodía de ayer, un total de 902,845 vehículos de motor (de 1,893,024 vehículos que están hábiles) habían cumplido con la renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete), informó ayer a Listín Diario la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Esto supone que al menos 990,179 vehículos, más de la mitad, un 52.31%, aún no ha cumplido con ese requisito. Este nuevo período de renovación inició el 22 de octubre de 2024 y terminará el próximo 31 de enero, por lo que ya han pasado 78 días y faltan 20 para que cierre el proceso.

En diciembre pasado, el director de la DGII, Luis Valdez, aseguró que no habrá prórroga en la renovación del marbete. “No. Nunca prórroga. En los cuatro años que tenemos al frente nunca se ha dado prórroga para el marbete”, dijo Veras a medios de comunicación.

La cifra de los que han renovado representa, en términos económicos recaudados, RD$1,519,477,500 (un millón quinientos diecinueve millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos), según la DGII.

Cuando se anunció el actual proceso de renovación, la entidad fijó una recaudación estimada de RD$3,137,673,000.00. La DGII todavía necesita recaudar RD$1,618,195,500.00, más de la mitad (un 51.54%), para alcanzar su meta.

Para efectuar el pago del marbete, las personas tienen tres formas distintas. Según datos de la DGII, los conductores han pagado el impuesto a través de las entidades autorizadas o “servicio web”, en las que se han registrado 762,944 transacciones.

Ese método de pago es a través de los bancos, quienes se conectan de la data de la DGII para generar el marbete y ofrecer el servicio. Los conductores también han renovado el impuesto por la plataforma digital de la DGII. Por esa vía, se han registrado 109,300 transacciones.

Mientras que, la forma que menos utilizada ha sido la de “Puntos DGII”, que ha acumulado 30,601 transacciones. Solo hay dos estafetas de ese tipo en el país: una en Samaná y otra en Monte Cristi, según la institución.

Costos

El marbete tiene un costo de RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta el 2019; y RD$3,000 para los vehículos fabricados del 2020 en adelante.

“Para la renovación estarán disponibles 49 entidades financieras, con 859 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná”, indicó.

Sanciones

La DGII ha establecido las mismas sanciones por falta de renovación en el plazo fijado: RD$2,000 de recargo a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2025; RD$2,100 a vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 (RD$2,000 por concepto de sanción por no renovación + RD$100 por concepto de cesación administrativa).

Y RD$ 3,100 a vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores (RD$3,000 por concepto de sanción por no renovación + RD$100 por concepto de cesación administrativa).