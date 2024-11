Alto costo del servicio de internet: la principal “barrera” de desconexión en los hogares del país

Aunque el uso del internet ha aumentado en últimos años, en algunas provincias de República Dominicana todavía quedan hogares que tienen un acceso muy limitado de este servicio, según un informe que ha publicado la Oficina Nacional de Estadística (ONE) sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

La principal razón de esa “barrera” tiene que ver con el bolsillo de las personas. Y es que el 35.5% de los hogares ha registrado una desconexión en línea debido a que el precio del servicio “es caro”, de acuerdo con los datos de la ONE.

El elevado costo de los dispositivos o equipos de internet, con un 19%, también representa otra traba para disponer del acceso en línea en los hogares que fueron encuestados, según el informe, que ha sido publicado el viernes 15.

Otras razones, como: se tiene acceso a internet en otro lugar (13.3%); no sabe usarlo (9.5%); no hay dispositivos para conectarse a internet (4%); no se necesita internet por no ser útil ni interesante (3%); el servicio no está disponible en la zona (1.3%), son otros de los obstáculos que frenan el paso hacia la red.

“El porcentaje de hogares con servicio de internet ha aumentado; sin embargo, las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales se mantienen a través del tiempo, con una diferencia porcentual de más de 18 puntos”, indicó la ONE.

Por ejemplo, entre 2017 y 2022, el 50.8% de los hogares en zonas urbanas reportaron contar con servicio de internet, mientras que en las zonas rurales la cifra fue del 32.7%.

El informe, además, subrayó que “el 98% de los hogares declararon poseer algún tipo de dispositivos o servicio, independientemente del sexo de la persona jefa de hogar”.

En términos de conectividad significativa a internet, como calidad, frecuencia y un dispositivo “adecuado”, el informe indicó que una tercera parte de la población no cuenta con esos beneficios.

Provincias con menor y mayor porcentaje de servicio de internet

En 2022, la provincia que registró el menor porcentaje de hogares con servicio de internet fue Elías Piña, con un 11.3%.

Le sigue Pedernales, con un 12.5%; Independencia (15.8%); y Bahoruco (16%). Estas son provincias fronterizas, situadas al Sur del país.

Con un 67.2%, los hogares de la provincia de Santiago registraron una mayor conexión de internet, según el informe.

Le sigue el Distrito Nacional (63.7%); Espaillat (56.4); Puerto Plata (54.4%); Valverde (54%); Monseñor Nouel (52.6%); Hermanas Mirabal (52%). Las casas de Santo Domingo reportaron un 49.6%.