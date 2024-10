Gremios acogen decisión de Abinader de retirar reforma fiscal tras “no recibir el apoyo ciudadano”

La decisión del presidente Luis Abinader de retirar la propuesta de reforma fiscal del Congreso Nacional ha generado un volcán de reacciones por parte de la sociedad civil, políticos, funcionarios del Gobierno y de algunos gremios que se opusieron al proyecto de ley en varias ocasiones. Las respuestas, en menos de una hora del anuncio, han sido a favor de ese veredicto.

La Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (Adocine), cuyos representantes protestaron frente al Congreso Nacional en rechazo al anteproyecto de ley, valoró de manera “positiva” la decisión de Abinader, señalando que ha sido un “triunfo significativo para todos los actores del sector”.

“Entendemos que el país necesita una reforma integral. No nos oponemos a ello; sin embargo, creemos que es necesario sentarnos a la mesa del diálogo y llegar a acuerdos que no solo preserven nuestra industria, sino que la fortalezcan y contribuyan al desarrollo del país”, dijo el titular de Adocine, Hans García.

Los representantes de la industria cinematográfica desaprobaron la pieza legislativa, porque en la propuesta se contemplaba la eliminación de la Ley de Cine 108-10.

Otro gremio que también se opuso a la propuesta del Gobierno fue la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (Asibenas). El gremio indicó que reconoce la difícil decisión del presidente de retirar el proyecto, y manifestó su disposición para continuar colaborando con las autoridades en busca de una solución.

“Estamos convencidos de que, con el diálogo y el trabajo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil, lograremos sentar las bases para un futuro próspero que beneficie a todos los dominicanos”, añadió.

Aunque reconoció la necesidad de una reforma tributaria, Asibenas rechazó la propuesta, ya que dentro de su contenido se consideraba la implementación de un impuesto selectivo al consumo para las bebidas no alcohólicas azucaradas.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) valoró como “prudente y sensata” la decisión del mandatario, al considerar que ese acto “refleja una actitud abierta y una clara comprensión del Poder Ejecutivo de la importancia de formular una reforma integral que responda a las preocupaciones de los diversos sectores productivos y sociales del país”.

“Como jóvenes empresarios entendemos que las reformas, en especial la fiscal, son indispensables para garantizar la sostenibilidad económica y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los servicios públicos que estos reciben”, reaccionó el gremio en un comunicado.

Mientras, que el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, dijo que respalda la “equilibrada decisión” del mandatario. En un mensaje que colgó en su cuenta de X, antes Twitter, el empresario dijo que ese acto inspira confianza y engrandece su gestión.

Lo mismo hizo el vicepresidente del CONEP, Cesar Dargam, al publicar en esa red social: “El presidente se ha colocado por encima de las circunstancias. Su capacidad de escucha y su propio discernimiento lo han llevado a tomar una difícil decisión, que debe ser positivamente valorada”.

La Asociación de Bancos Múltiples (ABA) también se ha subido al tren de las valoraciones. La ABA calificó como “valiente” la disposición del presidente, y sostuvo que el retiro de la propuesta “abre las puertas para que los sectores público y privado emprendamos el dialogo necesario para la construcción de una reforma fiscal integral que apuntale al desarrollo del país”.

El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd) expresó que acoge la decisión del gobernante, al tiempo de proponer un proceso de análisis y búsqueda de consenso con todos los sectores de la vida nacional.

En su alocución al país, Abinader admitió que la propuesta de reforma fiscal “no recibió el apoyo ciudadano”. Por ello, anunció su retiro “inmediato”, explicando que eso implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo planteados y construir otras alternativas “aceptables” a favor del país.

“Nuestra práctica ha sido siempre coherente: proponer, escuchar y, si es necesario, rectificar. Corregir es reconocer que las decisiones, aunque sean bien intencionadas, deben cambiarse cuando no respondan a las posibilidades y expectativas de la gente”, dijo el mandatario.

“Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha el pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza y yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja”, agregó.

El jefe de Estado explicó que presentaron la propuesta por la necesidad “de un cambio” que necesita el país en términos estructurales, para reducir la dependencia del endeudamiento externo y aumentar la capacidad de financiar problemas sociales, como: seguridad, salud, transporte, agua potable y electricidad.