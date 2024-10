Magín Díaz cuestiona reforma fiscal: Única tasa de 18% del Itbis “está dura, tal vez hay que hacer dos tasas”

El proyecto de reforma fiscal sigue recibiendo comentarios en contra. El exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, dijo este miércoles que será un “reto” una eventual aprobación de la reforma fiscal, y señaló que, de momento, no le queda claro que la actual administración esté “preparada para manejar una reforma”.

La propuesta del Poder Ejecutivo, que ya fue enviada al Congreso Nacional, ha generado el rechazo de una gran parte de la sociedad y de algunos sectores productivos del país por el golpe económico que, según han expresado, podrían recibir en caso de aprobarse.

“Creo que tiene puntos buenos, pero tiene muchos errores de diseño”, dijo el economista sobre la reforma mientras participaba en el foro “Diálogo Fiscal, Desafíos y Oportunidades”, que moderó el senador Omar Fernández, organizado por la Oficina Senatorial del Distrito Nacional.

De manera particular, Díaz se refirió a la propuesta del Gobierno que contempla una única tasa de un 18% para el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados (Itbis), que pasaría a llamarse “impuestos al valor agregado (IVA)”.

Tras explicar que ese cambio se conoce como “Itbis personalizado”, el exdirector de la DGII apuntó: “A un 18% está duro. Tal vez hay que hacer dos tasas: de 6% a 8%, o de 8% a 18%. Ahí hay que tener cuidado. No estamos en la antesala de una crisis para hacer una reforma de choque de esa magnitud”.

Uno de los objetivos principales del Gobierno, con esa reforma, es aplicar ‘mano dura’ en la persecución de la evasión y elusión fiscal mediante “reglas claras e iguales para todos” los contribuyentes.

Para el economista, sin embargo, sería todo lo contrario: “La reforma puede aumentar la evasión. De hecho, porque se están aumentando impuestos que no se deben aumentar, como el de los alcoholes”.

“Un mal argumento es decir que la reforma tiene que tocar a todo el mundo obligatoriamente. No. Hay sectores sobrecargados. No me gusta poner impuestos selectivos, como el de las bebidas azucaradas cuando tú no tienes control de los otros y la evasión está por encima del 40%”, señaló Díaz.

El foro, que se ha celebrado en el hotel JW Marriot del Distrito Nacional, ha reunido a otros economistas como Germania Montás y Jaime Aristy Escuder, Mercedes Carrasco y Luis Alberto Rodríguez, de Colombia.