Gobierno evalúa eliminación de incentivos fiscales ante la reforma tributaria

Las exenciones o incentivos fiscales de ITBIS están en el punto de mira de las autoridades, ante la inminente reforma tributaria. El ministro de Hacienda, José (Jochi) Vicente, dijo el miércoles que el Gobierno analizará en la mesa de discusión si todas las exenciones que disfrutan algunos sectores económicos del país podrían mantenerse o eliminarse.

Y es que, a juicio del funcionario, tanto el Ministerio de Hacienda como los entes reguladores del país: Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) “se enfrentan todos los días” a un sinnúmero proliferado de leyes de incentivos.

“No es que sean malas, todas y cada una de las leyes de incentivos que tenemos obedecieron en su momento a una determinada situación”, dijo Vicente. Pero, los años han pasado y esas leyes aún siguen vigentes.

Incluso, el ministro reveló, de forma jocosa, que luego de haber asumido su cargo en Hacienda, en 2020, se encontró con exenciones “que ni yo sabía que existían”.

Por esa razón, el Gobierno evaluará la eliminación de incentivos fiscales que ya no sean necesarios. El análisis, para determinar cuáles exenciones podrían quedarse o quitarse, gira en torno a las discusiones de la eventual introducción de la reforma fiscal que, según el ministro, se presentará “en los próximos días”.

“Hay exenciones generalizadas de ITBIS por doquier a productos y servicios”, afirmó Vicente, sin especificar la cantidad exacta de esas leyes, en su participación como orador principal durante un almuerzo de la Cámara América de Comercio. El tema central fue la coyuntura fiscal del país.

“Eso no es posible, y son cosas que se han ido quedando (en el tiempo)”, señaló, al tiempo de aclarar que no se trata de “satanizar a nadie, sino, simplemente, hacer un análisis de la conveniencia o no de una determinada medida en un momento dado”.

Otra característica del sistema tributario, según la presentación del ministro, es la percepción, que todavía existe, de que toda actividad requiere de una exención fiscal. “Eso, señores, creo que lo tenemos en el tuétano”, dijo el funcionario.

Fotografía muestra encuentro de la Cámara Americana de Comercio para hablar sobre la reforma fiscal.Ministerio de Hacienda

“Yo pensaba que eran nada más los sectores productivos, y no: el Gobierno, los legisladores, las iglesias. Son todo el mundo. Para desarrollar algo en este país la primera cosa que viene a la mente, ya sea en un proyecto de ley o un acercamiento con el Gobierno, es que hay que darle un incentivo fiscal”, aseveró el titular de Hacienda.

Sin embargo, apuntó que el Gobierno no puede “llenar el sistema tributario de incentivos”, pues, de lo contrario, no se recaudará el dinero suficiente para ejecutar los proyectos venideros que tiene en carpeta el Poder Ejecutivo.

Esas dos características, junto con otras más como: la baja recaudación de personas físicas, la baja recaudación de los impuestos al patrimonio (inmuebles), y la alta evasión y elusión fiscal, “deben ser atendidas” en una reforma tributaria integral, según el documento que presentó Vicente.

Al concluir con esa idea, el ministro abrió un paréntesis para comentar una anécdota que vivió recientemente en otro encuentro. “No voy a cometer una indiscreción”, dijo, antes de compartirla.

“Estaba en una reunión, similar a estar, quizás con un grupo más reducido, donde estaba haciendo esta misma presentación. Y les explico, y les doy más ejemplo, quizás con más señales de las que les estoy dando a ustedes. Y todo el mundo dice: ‘Estamos de acuerdo’. Y yo, literalmente, acabo de concluir mi exposición y se para una persona y me susurra al oído: ‘Yo quiero que tú me apoyes con una ley que yo tengo’ (…), o sea, no puede ser”, contó entre risas.

Vicente cerró el tema de las exenciones subrayando que todos los incentivos de cualquier sector productivo y hasta de los mismos consumidores tienen “un fin y tampoco pueden ser eternos”.

Recaudación

Con la venidera reforma fiscal, el Gobierno pretende recaudar unos RD$110,000 millones anuales, según el ministro de Hacienda. Ese dinero, detalló, será destinado a seis sectores: seguridad ciudadana, transporte, salud, ayuntamientos, Banco Central, y sistema eléctrico.

Cuatro claves de la reforma

Vicente dijo que la reforma fiscal será guiada por cuatro principios básicos: la protección de la población más vulnerable, una equidad tributaria para que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones, un ataque frontal a la evasión y la elusión fiscal con un reforzamiento de la administración tributaria, y un compromiso de cara al pacto fiscal para crear el país que queremos.