Polleros aseguran reciben menos cantidad de carne para la venta

Félix Jiménez tiene seis años vendiendo pollos frescos en el Mercado de Cristo Rey. Pocos meses atrás, en promedio, Jiménez conseguía entre 50 o 70 pollos por día, una cantidad con la que lograba hacer una buena venta.

“Ahora me están mandando 15 y 20 pollos”, dijo el comerciante, en referencia a sus suplidores. La situación de Jiménez no es un caso aislado, pues otros polleros, consultados por Listín Diario, también han manifestado que pasan por esa situación: les despachan pocas libras y a veces no hay distribución.

De acuerdo con la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA), en los mercados se ha registrado un descenso en la oferta de la carne blanca. Esto, según polleros, ha provocado escasez, especulación y aumento en los precios del producto.

“La situación del pollo ahora mismo está crítica”, señaló Wilkin, encargado de una pollera, situada en la avenida Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional.

Para controlar el desabastecimiento, el Ministerio de Agricultura inició ayer una distribución de seis millones de libras de pollo en todo el país, incluyendo Santo Domingo, Santiago, San Juan de la Maguana y San Cristóbal, según reseñó el periódico Diario Libre.

Al preguntarle por esa acción, Félix Jiménez señaló: “Ahora vamos a ver si es verdad, porque hay veces que el Gobierno habla, pero los empresarios (grandes distribuidores de pollo) hacen otra cosa. No le obedece”.

“Esos pollos yo no los he visto”, alegó Wilkin.

Benny Jiménez es otro pollero cuyo puesto de venta también se encuentra en el Mercado de Cristo Rey. Desde allí, contó a este diario que, por lo general, le compra a quienes le suple entre 800 y 900 libras de pollo; sin embargo, ahora no halla ni la mitad.

“Hoy me mandaron 300 libras”, dijo el comerciante, que compra el pollo “con equipaje adentro” (es decir, sin limpiar) a RD$60 y lo vende a RD$80 y RD$85 “para poder ganarle algo”.

Félix también lo vende en ese rango de precio, mientras que Wilkin entre RD$70 y RD$75. Listín Diario ha constado que la libra de la carne blanca ha llegado a valer hasta RD$90 en los mercados de la capital.

Benny tiene un argumento sobre el aumento del pollo que ha coincidido con otros polleros: “En la política (se refiere al pasado tiempo electoral) el pollo estaba a RD$60. Pasó todo y al otro día subió RD$5 el pollo”.

Alta temperatura

La Asociación Dominicana de Avicultores explicó que la escasez responde a un desproporcionado aumento de la temperatura y la humedad, así como a la llegada al país de materias primas de “baja calidad”.

El gremio indicó que todo eso derivó una reducción de los pesos promedios en el mercado y un inesperado desequilibro en las producciones.

La ADA apuntó, además, que la disminución real en la oferta del pollo es “eminentemente coyuntural”, y precisó que la mayoría de los productores mantienen inalterables sus precios a puerta de granja, que en la actualidad están a RD$42 por libra.

Precios en supermercados

En algunos supermercados del Distrito Nacional, el precio de la libra del pollo varía dependiendo de su calidad, marca y tamaño. Los precios del pollo entero van desde RD$80, RD$82, hasta RD$111 la libra.

Por partes, por ejemplo, los muslos se venden entre RD$109 y RD$116, mientras que la pechuga entre RD$159 y RD$189, y las alas a RD$59 la libra.

Proyección

El presidente de la ADA, José Luis Polanco, adelantó que el primer semestre de este año cerrará con 22.1 millones de pollos colocados en el mercado interno, así como la entrada de un inventario estratégico de cinco millones de libras de pollos congelados.

Polanco recordó que para diciembre del año pasado, la oferta de pollos fue de 22 millones, con un crecimiento acumulado anual de 12.3%, cifras que superan los índices de crecimiento históricos del gremio y sobrepasaron el ritmo de otros países de la región.