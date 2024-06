Abinader atribuye recientes apagones al “calor” y la alta demanda de energía eléctrica

El presidente Luis Abinader informó que los recientes apagones que se han producido en diferentes sectores se deben a que la demanda de energía eléctrica, ha aumentado significativamente debido a la ola de calor que afecta al país.

“Es lo que pasa todos los años por el tema del calor, no ha habido una inversión en las redes (eléctricas). Esos transformadores en los circuitos se sobrecalientan con el calor, hay mucho más demanda y no hay la capacidad instalada”, explicó el mandatario.

Al encabezar LA Semanal con la prensa, Abinader señaló que han invertido “millones de dólares” en la compra de transformadores que ayudarán a aumentar la capacidad de los circuitos.

El mismo señaló que una gran parte de esos serán incluidos en el sistema eléctrico a mediados de agosto, y que será a partir de esa fecha donde se comenzarán a mitigar esos efectos.

Dice no son por falta de generación

El mandatario aprovechó la ocasión para indicar que estos apagones no son producidos por “falta de generación eléctrica”.

“No hay ningún apagón por falta de generación en el momento. Sí estamos en el tope, pero no ha habido ninguno y por eso es que yo hablaba que este gobierno ha licitado unos 2,000 megas, de los cuales ya hay 400 funcionando, que fueron unas licitaciones de emergencia y que si no si hubieran muchos apagones por falta de generación y no lo hay”, señaló el jefe de Estado.

Desde el pasado 10 de junio, la unidad 1 de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina está fuera de servicio por temas de mantenimiento y esa paralización se extenderá por alrededor de 40 días a partir de su salida de funcionamiento.

Video Recientes apagones se atribuyen al “calor” y el alta demanda de energía eléctrica, según Luis Abinader



“La mayor cantidad de energía en la historia del país”

El mismo informó a los medios de comunicación que la actual gestión de gobierno está dando “la mayor cantidad de energía en términos porcentuales”.

“Antes ustedes saben que habían los apagones localizados por tema de pago y nosotros le estamos dando a aproximadamente el 98% de la población, esos apagones han venido ahora por el calor, pero antes de estas últimas tres semanas no habían apagones importantes”, indicó Abinader.