La directora general de la Organización Mundial de Comercio (OMC) expresó ayer su prudente optimismo en el arranque de las complejas negociaciones sobre pesca y agricultura, en la segunda jornada de la reunión ministerial de la organización en Abu Dabi.

"Estamos al principio. Démonos un tiempo (...) Pero puedo decirles que soy cautelosamente optimista", dijo Ngozi Okonjo-Iweala a los periodistas.

Los 164 miembros de la OMC toman decisiones por consenso, pero India, portavoz de los países en desarrollo, juega un papel decisivo en varias cuestiones, incluidos los de pesca y agricultura.

El ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, aún no había llegado a Abu Dabi el martes, en el contexto de campaña electoral en su país, y se espera su arribo el miércoles.

La cuestión agrícola, muy sensible como lo han demostrado en las íltimas semanas las manifestaciones de productores agropecuarios tanto en Europa como en India, es objeto de arduas negociaciones, pero las expectativas son bajas,

"La distancia entre las posiciones es menor que en el pasado a nivel técnico, pero es muy difícil a nivel político", dijo una fuente cercana a las discusiones, refiriéndose a las protestas de los agricultores y a la cercanía de elecciones en varios países.

Ni siquiera es seguro que los países estén de acuerdo en un programa de trabajo y Okonjo-Iweala les "imploró" que al menos establecieran "una plataforma" para futuras discusiones.

India aspira a resolver en Abu Dabi la cuestión de las reservas públicas de alimentos que deben garantizar la seguridad alimentaria.

Pretende en particular que el acuerdo temporal de 2013 sobre ese asunto se convierta en permanente y destacó en un comunicado que en los debates del martes "más de 80 países que representan más del 61% de la población mundial (...) han copatrocinado una propuesta sobre el tema".

Otros actores, como Estados Unidos y los países de la Unión Europea, quieren abordar todos los problemas agrícolas al mismo tiempo.

Negociaciones pesqueras

En materia de pesca, en 2022, después de más de veinte años de discusiones, se alcanzó un primer acuerdo para prohibir los subsidios a la pesca llamada INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada), la pesca de poblaciones sobreexplotadas y la pesca de altura no reglamentada, con algunas excepciones para los países en desarrollo.

Los ministros esperan ahora, entre otros problemas pendientes, prohibir los subsidios que promueven la sobrepesca y el exceso de capacidad, excepto si forman parte de un mecanismo de gestión sostenible de los recursos pesqueros.

El comisario de Comercio de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, dijo a la AFP que la UE están "abierta" a la discusión sobre las excepciones para los países en desarrollo, siempre que "no cuestionen" los objetivos de sostenibilidad.

Las oenegés están divididas sobre el borrador del acuerdo, aunque muchas consideran que es un paso en la dirección correcta.

"El mejor resultado es el que no da ninguna flexibilidad" y obliga a cumplir la regla, estimó Enrique Sanjurjo, de la oenegé Pesca Alternativa, durante una mesa redonda.

"Esperamos que los miembros [de la OMC] puedan encontrar este equilibrio entre prohibiciones y flexibilidad", afirmó por su parte Anna Holl-Buh, de WWF.

También hay otros temas complejos sobre la mesa, incluida la definición de la pesca artesanal, los subsidios al combustible y el trabajo forzado en los buques pesqueros.