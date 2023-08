Ventas de vehículos usados caen más de un 50% en este año

Las ventas de vehículos usados en este año han disminuído más de un 50% y las autoferias que se realizan no han logrado mejorar el panorama, así lo afirmó el expresidente de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu), Luis Manuel Peña, al ser consultado por Listín Diario.

Peña señaló que hay muchos dealers que en sus negocios han registrado una baja en sus ventas de hasta un 60% y un 70%. Agregó que “este año ha sido muy difícil para la venta de vehículos usados”.

El exdirectivo de Asocivu indicó que el descenso del ritmo económico en los primeros meses de este año ha sido determinante en la lentitud que muestra el comercio de vehículos.

Asimismo, expuso que el sector ha sido muy afectado por las altas tasas de interés para el financiamiento que registran las entidades financieras. Agregó que muchas negociaciones se han frenado por el encarecimiento del crédito.

“Nosotros, los importadores de vehículos usados, en este momento y durante el año, hemos estado vendiendo los vehículos por debajo del presupuesto de compra en el mercado americano, y un vehículo que normalmente nosotros solíamos vender en 22 o 23 mil dólares, ahora mismo lo estamos vendiendo, a razón de pesos como a 19 mil dólares, o sea con un rebaja de 3 o 4 mil dólares y hasta más, dado a la misma crisis y a la necesidad de los importadores con el tema del los préstamos, las líneas de crédito, el costo operacional del negocio, que son gastos fijos”, explicó Peña.

Mercado de vehículos nuevos se recupera

Contrario al panorama anterior, en el mercado de los vehículos nuevos se siente una ligera recuperación, así lo expresó la directora ejecutiva de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), Yris Nelsi González.

La ejecutiva explicó al Listín Diario que “se ha notado una recuperación en el mercado, dado a que las fábricas han empezado a suplir, en lo que va de año, la necesidad de inventarios, que fue uno de los grandes problemas que trajo la pandemia”.

Expuso que se ve una proyección positiva, y en esto destacó el auge de las marcas de vehículos de fabricación china en el mercado dominicano. “Han tenido muy buena acogida”, enfatizó.

El expresidente de Asocivu, también se refirió a la presencia en el mercado de vehículos chinos cuyos precios de introducción dijo han resultado muy atractivos para la gente.

Ventas más afectadas

Luis Manuel Peña, dealer importador señaló que los vehículos más afectados por la disminución de las ventas son los que oscilan entre US$15,000 a US$25,000.

Apuntó que los de alta gama se están vendiendo un poco más, lo que a su juicio indica que es la clase alta la que está comprando automoviles, y la clase media está muy limitada en la actualidad.

Ni nuevos ni usados

Las autoferias realizadas en los últimos tiempos no han dado los resultados esperados, en esto coincidieron los directivos de Acofave y de Asocivu.

“Las ferias ya no son lo que eran antes. No dan el beneficio que daban anteriormente”, expresó Luis Manuel Peña, mientras que Yris Nelsi González expuso que en el sector se ha sentido que las autoferias no han dejado los resultados esperados.