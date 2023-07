Recorte ayuda alimentaria en Haití es riesgo para el país

Un recorte de un 25 % de la ayuda alimentaria a Haití sería un nuevo riesgo para República Dominicana. De hecho, el flujo migratorio, las parturientas y la población que sale del Estado fallido vecino pudiese ser un nuevo riesgo ante una creciente crisis de alimentos.

En su página wb, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas anunció que “se ha visto obligado a reducir el número de personas que reciben ayuda alimentaria de emergencia en Haití en un 25% en julio, en comparación con el mes anterior, debido a la disminución de los niveles de financiación.

Trágicamente, esto significa que 100,000 de los haitianos más vulnerables se ven obligados a sobrevivir este mes sin ninguna ayuda de WFP”.

La cooperación financiera proviene de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo), pero la mayoría de donantes están retraídos, obviando el compromiso asumido por la Comunidad Europea de destinar el 0. 7 % de su renta nacional bruta a los países pobres.

Recientemente, el PMA también demandó del cumplimiento de la AOD a los países miembros del G7 (Grupo de los siete) que son las economías económicamente más avanzadas (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido).

“La falta de financiación está obligando al PMA a reducir el número de personas que reciben ayuda alimentaria en HaitÍ. Este no es el momento de hacer recortes, es el momento de intensificar. No podemos defraudar a los haitianos cuando más nos necesitan”, publicó el director del PMA en Haití, Jean-Martin Bauer, en varios tweet.

Bauer publicó que hasta ahora 1.5 millones de haitianos en los primeros seis meses del año 2023 ha recibido la ayuda y se ha duplicado el número de niños que están recibiendo comida en las escuelas, pero una escasez de fondos está amenazando la ayuda, pese a la necesidad récord.

Comunicado

Según el comunicado del PMA, fechado en Puerto Príncipe, Haití, Bauer dijo: “Es trágico no poder llegar a algunos de los haitianos más vulnerables este mes. Estos recortes no podrían llegar en peor momento, ya que los haitianos se enfrentan a una crisis humanitaria de múltiples niveles, con sus vidas y medios de subsistencia trastornados por la violencia, la inseguridad, la agitación económica y las perturbaciones climáticas. A menos que recibamos financiación inmediata, no se pueden descartar nuevos recortes devastadores”. Explicó que en el primer semestre de 2023, WFP (en inglés)proporcionó comidas escolares calientes a más de 450,000 escolares en todo el país, que para muchos estudiantes, se trata de la única comida completa que ingieren al día. Sostuvo que sin una inyección de fondos, casi la mitad de estos niños dejarán de tener acceso a comidas escolares cuando vuelvan a clase tras las vacaciones de verano.

Un total de 750,000 personas necesitan ayuda alimentaria urgentemente, y esto ocurre en un momento con necesidades humanitarias sin precedentes, con casi la mitad de la población - 4.9 millones de personas - sin poder encontrar lo suficiente para comer. Dice que el plan de respuesta de WFP en Haití sólo está financiado en un 16% y necesita urgentemente US$121 millones hasta finales de 2023 para seguir prestando asistencia humanitaria vital en el país.

Economista Vargas opina

El economista investigador de temas haitianos, Luis Vargas, afirma que 4.9 millones personas sufren inseguridad alimentaria allí. Se habían solicitado US$790 millones y solose logrado cerca del 23 %. Opina que “el riesgo sigue creciendo de manera veloz, preo el país no cuenta con suficiente consenso, viable plan y razonable política para enfrentar la crisis haitiana, “pese a algunas buenas iniciativas impulsadas por el Gobierno de Abinader.