Préstamos del gobierno son seguros, según ministro de Hacienda

La aprobación de cinco préstamos por un monto de 522 millones de dólares, efectuado por la Cámara de Diputados el pasado miércoles, ha generado rechazo en algunos sectores de la sociedad. Pese a las inquietudes, el titular del Ministerio de Hacienda, José Manuel Vicente, aseguró este viernes a la población dominicana que el endeudamiento no debe ser una preocupación, debido a que el Gobierno ha sido muy responsable al momento de solicitarlos.

Vicente manifestó que las evaluaciones positivas establecidas por el Fondo Monetario internacional (FMI) representan los motivos por el cual pueden confiar en la sostenibilidad a través del tiempo de las deudas del Gobierno.

"Eso de que es insostenible es una falsedad, el Fondo Monetaria Internacional acaba de concluir el artículo cuarto, ahí verán la frase clave que dice la deuda de República Dominicana es una deuda sostenible", afirmó el funcionario.

Agregó que los mismo sucedió con Standard & Poor’s (S&P Global), agencia estadounidense de calificación de riesgos en servicios financiero, quien recompenso al país por manejar de manera certera el aspecto financiero.

“Si fuera insostenible, Standard & Poor’s (S&P Global) en diciembre no nos hubiera hecho un upgrade de la calificación crediticia, un país con problemas de insostenibilidad no es un upgrade que recibe si no un downgrade”, destacó.

Asimismo, Vicente declaró que la ciudadanía debería asimilar las deudas estatales como un aspecto de “ocupación más que una preocupación”, ya que está en manos del tren gubernamental optar por las mejores decisiones para el beneficio colectivo.

“Siempre digo que el tema de la deuda es para ocuparse. Nosotros desde que llegamos al gobierno hemos recibido casi tres choque externos, la elección que nosotros teníamos era dejar que la población sufriese con el covid-19 o endeudarnos para comprar vacunas”, declaró.

Las declaraciones del José Vicente fueron ofrecidas en el Congreso Nacional durante el lanzamiento del “Reporte de Economía y Desarrollo 2022”, donde analizaron las principales barreras que intervienen en las condiciones socioeconómicas de una nación.

Además del incumbente de Hacienda, participó el ministro de Economía, Pavel Isa Contreras y los representantes regionales del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), quien encabezó el encuentro.

522 millones

Los empréstitos de 522 millones de dólares serán destinados a las entidades gubernamentales para atender problemas de saneamiento, empleo, residuos sólidos, transporte y el Programa Nacional de Viviendas.