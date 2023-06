Déficit entre salario promedio y canasta básica fue de RD$12,532

Al mes de marzo de este año, el déficit entre el salario promedio cotizable y costo de la canasta básica nacional se ubicó en RD$12,532.75, a pesar de que el salario reflejó un incremento respecto al 2022 de 7.34%.

De acuerdo con las últimas estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), a marzo 2023, el salario promedio cotizable era RD$31,092.3, unos RD$2,125.4 más que en igual mes del 2022, sin embargo, la canasta básica nacional reportada por el Banco Central a ese mismo mes ascendió a RD$43,625.05.

A esa fecha, el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) tenía registrados 2,266,060 trabajadores cotizantes, y de estos, el 70.87% devengan salarios por debajo de RD$30,000 y solo el 14.02% recibe salarios entre RD$30,000 y RD$50,000, por lo que el déficit que enfrentan con la canasta básica se incrementa de acuerdo a los ingresos reales.

Durante todo el 2022 y hasta abril de este 2023, la canasta básica para todos los grupos económicos experimentó importantes aumentos, en el caso de la canasta promedio nacional el incremento es de RD$3,183.62.

En el mes de mayo, el comportamiento del costo de la canasta nacional reflejó una ligera rebaja de RD$86.33 con respecto su costo en abril y se ubicó en RD$43,645.21.

En mayo el valor de la canasta para el quintil 1 fue de RD$25,993.01; para el quintil 2 RD$33,897.24; para el quintil 3 RD$40,109.91; para el quintil 4 RD$46,501.05; y para el quintil 5 RD$71,502.95..

Formalidad e informalidad

Al cierre del 2022, los datos del Banco Central muestra que el 49.6% de la población ocupada se encontraba en el sector formal, mientrás que los trabajadores en el sector informal, excluyendo el servicio doméstico, representan el 50.4% de los ocupados.

Según el último informe sobre el mercado laboral (octubre-diciembre 2022), la población inactiva (fuera de la fuerza de trabajo) alcanzó en promedio un 36.9% de quienes están en edad de trabajar, incorporada en 12.3% por la fuerza de trabajo potencial, es decir, aquellas personas que tienen alta probabilidad de formar parte de la población económicamente activa. La desocupación abierta promedió 5.3% en 2022.

Lo que siente la gente

En los pasillos de los supermercados, sobre todo en la fila para pagar la compra, es que se escucha el sentir de quienes tienen a su cargo sostener el gasto de sus hogares.

“Tu sabes lo que es eso que una lata de guándules con coco cueste 139 y hasta $149 pesos, cuando antes pagabas 89 o 90 pesos, es que todos los productos subieron mucho”, sostiene Maribel Paniagua.

Esta ama de casa agrega que aunque los sueldos minimos fueron incrementados, este aumento no se reflejó en quienes ganan por encima de este monto, por lo que dijo que estos siguen comprando caro con el mismo sueldo. “Mira, el medio galón de aceite, que es un producto básico subió el año pasado a casi RD$400 y no ha bajado, no entiendo como es que la inflación ha bajado”, indicó Maribel a esta reportera.

Ezequiel Santos se mostró más optimista e indicó que por lo menos la economía está estable y los precios no se sienten que han subido como en meses pasados.

La inflación en mayo fue 4.43%

Al cierre de mayo la inflación se ubicó en 4.43% convergiendo con el rango meta. El de mayor incidencia en la inflación de ese mes fue Alimentos y Bebidas No Alcohólicas al variar -0.63% y los grupos Vivienda (-0.62%) y Transporte (-0.31%).

El arroz, aguacates, naranjas, auyama yuca influyeron en la inflación de mayo.