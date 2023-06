La CNTU pide mejorar parque vehicular del país

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, exhortó al presidente Luis Abinader a mejorar en estos tiempos el parque vehicular del país y no esperar hasta el año 2027, fecha en la que está estipulado el retiro de los vehículos “chatarras”, contemplado en el Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular (ITV), conocido como “Revista vehicular”, activado bajo alianza público-privada y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

“Si no comenzamos ahora, presidente, a mejorar el parque vehicular, llegará el 2027, entonces no estaremos en condiciones, porque el 70 por ciento de la flota vehicular no sirve”, sostuvo el gremialista en una entrevista con LISTÍN DIARIO el pasado miércoles.

Sugirió que desde el Estado se debe crear un plan dirigido a los choferes de transporte público para que las autoridades los acompañen a cambiar sus unidades.

No obstante, Figuereo dijo que está de acuerdo con el proceso de “chatarrización” a fin de disminuir el parque vehicular y eliminar los vehículos que no cumplan con las condiciones mecánicas para transitar en el país.

“Hay que triturar esas unidades viejas, sustituirlas y ayudar (al chofer)”, señaló, al tiempo de haber animado al mandatario a trabajar en este plan ahora con el propósito de ir reemplazando las viejas flotillas.

“Cuando llegue el 2027, pues ya por lo menos va a haber un parque vehicular aceptable”, indicó el titular de la CNTU.

Además, sostuvo que la falla en los frenos, la falta de luces en el vehículo o cualquier tipo de deficiencia mecánica puede provocar accidentes de tránsito.

“La impresión técnica vehicular es el eje fundamental de todos los accidentes”, apuntó Figuereo.

El proyecto ITV tiene como objetivo la reducción de un 50 por ciento de las muertes y lesiones por siniestros viales, de acuerdo con las autoridades a cargo de su ejecución.

“Esta inspección viene a dar cumplimiento al artículo 166 de la Ley 63-17, que establece que: ‘los vehículos de motor serán revisados técnicamente cada año por el Intrant’, de manera que no constituyan peligro para los usuarios ni el medioambiente y los de menos de tres años de fabricación estarán exentos de esta revisión”, había explicado Hugo Beras, director ejecutivo del Intrant el día de la presentación del plan “a futuro”.

Propuesta para el Ministerio de Educación

William Pérez Figuereo también le ha propuesto al ministro de Educación, Ángel Hernández, la implementación de “paneles solares” en los techos de las escuelas públicas del país con el propósito de que obtengan su propia energía eléctrica y no dependan de las empresas distribuidoras.

La propuesta, además, está unida con el Plan Piloto de Movilidad Escolar, que se presentó el 10 de enero en un acto encabezado por Luis Abinader.

Esta idea consiste en que los autobuses que se utilicen en el proyecto del transporte escolar sean “eléctricos”, ya que ahorraría “combustible” y podría disminuir la contaminación atmosférica, según ha expuesto Figuereo.

“Hay que ir ya pensando en que estos buses deben traerse, un gran número de ellos, eléctricos”, dijo.

“Si nosotros logramos que los techos de las escuelas se preparan para los paneles solares ahí tú tienes las cargas del bus que va a transportar esos niños”, agregó el gremialista, luego de haber indicado que ya se han reunido con Hernández y que está a la espera de otra cita para exponerle esta propuesta.