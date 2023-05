ANJE apoya ley de primer empleo y eliminar el pago de anticipo

El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Jaime Senior Fernández, afirmó anoche que es necesario establecer la ley del primer empleo que cree incentivos fiscales para que las empresas contraten a personas que no están insertadas en el mercado laboral.

Igualmente, dijo que otra forma de inserción de los jóvenes en la economía es mediante sus propios emprendimientos, para lo que son necesarios incentivos fiscales, entre los que citó liberarlos del pago de anticipo.

Sostuvo que todos los empresarios e inclusos funcionarios públicos reconocen que el pago de anticipo lesiona la capacidad de los negocios, “pero es una herramienta compleja porque le da mucho flujo al gobierno” que sale de las empresas productivas. Entrevistado por Pablo McKinney en el programa “McKinney”, por Color Visión, Senior Fernández dijo que hay que plantearse buscar la forma acerca de cómo abordar el anticipo, que en su opinión forma parte de un tema más general de una reforma fiscal.

Reforma fiscal

Senior Fernández enumeró los retrasos que a su juicio vive el país en materia tributaria y de gastos, entre los que citó la existencia de un Código Monetario y Financiero del año 1992 que se correspondía con una economía agropecuaria con rasgos industriales, pero que ya no responde a una economía más industrializada y de servicios, que no se resuelve con parches fiscales como los que se han hecho.

Dijo que eso explica que la recaudación del gobierno se sitúe en solo 14%, mientras que el gasto monta al 16%, quedando ambas muy por debajo del promedio de América Latina. Senior Fernández favoreció que se simplifique el sistema impositivo sin aumentar tasas para que el gobierno obtenga una mejor recaudación y pueda disponer de mayor efectivo para sufragar los gastos.

Explicó que simplificando el sistema de cumplimiento tributario se puede ampliar la base impositiva, formalizar los negocios informales que ronda entre el 50 y el 60% y reducir la evasión.

Aclaró que la presión y el gasto son bajos, “pero las tasas impositivas no son bajas, lo que quiere decir que si aumentamos las tasas, vamos a tener más informalidad y un efecto rebote al reducir las recaudaciones a largo plazo”. Senior Fernández advirtió que si no hay voluntad política de hacer una reforma fiscal luego de 10 años de la última aprobada en 2012, “nosotros como país no vamos a avanzar”.

Dijo que mientras en América Latina países se van a pique, en república dominicana hay estabilidad política y social porque aquí todos los sectores dialogan y se resuelven los problemas contradictorios. Dijo que es necesario establecer una reforma fiscal que aborde la simplificación tributaria, calidad de gastos y vigencia de exenciones fiscales para impulsar sectores económicos estratégicos.

Reconoció que las exenciones tributarias representan una merma recaudatoria para el Estado, pero “hay momentos en que el sector empresarial está en mejores condiciones para establecer industrias que el gobierno no puede hacer”. y que son estratégicas para la nación”.

Informó que la Red de emprendimiento nace por ley en 2016, ahora bajo el liderazgo de ANJE, con más de 50 participantes que impulsan la asistencia técnica, educativa a sus emprendimientos.

Citó que hay acompañamiento a emprendedores a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Retos del país

El líder de ANJE sostiene que en República Dominicana todavía hay retos importantes para seguir impulsando el crecimiento, entre los que citó la necesidad de abordar los incentivos fiscales y la rigidez del Código Laboral.

Consideró que “para asegurar la paz social y el crecimiento sostenido y sostenible en nuestro país, tenemos que identificar las formas para reducir las brechas de desigualdad y a largo plazo, la forma de hacerlo es a través de la educación de calidad”.

Sostuvo que si no se invierte el 4% del PIB de la educación en programas de calidad, no será posible responder a la brecha de desigualdad que hay en el país.

Como parte de los esfuerzos que hace ANJE para mejorar la educación, Senior Fernández citó un estudio comparativo que establece que las universidades del país están formando más profesionales de carreras que tienen baja demanda en el mercado y salarios menos competitivos, mientras las empresas requieren otro tipo de técnicos.

Entre las carreras que siguen siendo masivas, el presidente de ANJE citó derecho, psicología, entre otras, mientras que la demanda mayor del mercado es tecnología, física, idiomas y matemáticas, por las que se pagan mejores salarios.

“Como país necesitamos a esos ingenieros, a personas versadas en el inglés. Tenemos una gran demanda porque los sectores están creciendo ahí”, apuntó el dirigente empresarial.

Informó que se han reunido con ministerios e institutos tecnológicos y allí se han dado cuenta que ellos realizan esfuerzos para incentivar la educación técnica hacia los sectores que demanda el mercado.

Reconoció que a nadie se le puede obligar a estudiar una carrera que no desea, pero en ANJE están empeñados en “crear una demanda natural”, mediante incentivos de mercados para que los estudiantes prefieran estas carreras.

Debates electorales

Senior Fernández manifestó que ANJE promueve el debate electoral porque un candidato presidencial que no acepte debatir sus ideas, queda descartado como ciudadano.

Dijo que cualquier candidato “tiene que estar preparado para presentar sus propuestas” y los ciudadanos deben demandarlos.

“Vamos a tomar la palabra al presidente Luis Abinader para organizar el debate electoral”, afirmó Senior Fernández, porque este tipo de exposiciones capta mayor atención del electorado que cualquier propaganda publicitaria particular.