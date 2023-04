Alcaldía recupera espacio operaba el mercado Pintura por más de 30 años

Nayeli Reyes

nayeli.reyes@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Tras más de treinta años funcionando al aire libre en la calle H, próximo a la Avenida Isabel Aguiar y la prolongación 27 de febrero, el mercado improvisado que ocupan mercaderes en la parada de autobuses de Pintura, en Herrera, Santo Domingo Oeste, fue dotado de formalidad por las autoridades municipales con la construcción de una nave.

La nave está dividida entre casetas y mesas para la reubicación de los puestos.

Según reveló el síndico del municipio Santo Domingo Oeste, José Andújar, de forma preliminar se puede afirmar que se han invertido unos RD$25 millones en la adecuación del área cerrada que contará, además, de zonas de ventas para más 300 comerciantes, con un espacio de enfermería y supervisión policial permanente.

“La inversión todavía no se ha cerrado, pero es alrededor de 25 millones de pesos… La inauguración será después de que todos estén adentro, todo está organizado y estén satisfechos”, confirmó Andújar ante el evidente ingreso de mercancías en el lugar que inició ayer domingo.

El diseño del sitio se llevó un tiempo de unos tres meses y la adecuación un año y medio, y concluyó con 216 mesas y 105 locales, por los que los vendedores deberán pagar un monto único de RD$30,000 para quienes tienen casetas y RD$15,000 para los que solo utilizan mesas, además de un pago semanal de RD$250 de mantenimiento.

“Van a pagar 250 pesos semanales de mantenimiento, que va a incluir el personal de seguridad, personal de limpieza y mantener el aseo del área de enfermeras”, afirmó.

Orden en la vía pública

El alcalde indicó que desde que asumió su posición, en el actual Gobierno, había estado en sus planes la recuperación de los espacios públicos que son utilizados como zonas de comercio, entre esos el espacio del tradicional mercado de Pintura.

“Tenemos planes de recuperación de los espacios públicos y justamente tanto el mercado de la pulga como los camioneros del 12, en Las Caobas, Boechío en Hato Nuevo, todo eso era parte. Están en espacios públicos y nosotros, primero acondicionamos un sitio donde darles mejor condición de vida a ellos, para después obtener la reubicación”, reveló al recalcar los más de treinta años del bazar al aire libre sin regulación.

Asimismo, Andújar comentó que la habilitación de la feria en un espacio cerrado sirve de incentivo para que la gente sienta más confianza de comprar sus productos, en un “sitio decente, higiénico y con seguridad”.

Aunado a esto, dijo que el local frente al sitio, donde antes funcionaba Inespre y luego el despacho de la primera dama, ahora les fue otorgado por el Estado para realizar una segunda etapa del mercado.

Vista de los mercaderes

Mercaderes coinciden que será beneficioso tener ahora organización.

“Estamos bien gracias a Dios, esperando poder ubicarnos y vamos a ver si es mejor estar ahí adentro. Yo lo veo más cómodo, pero tenemos que ver si de verdad será así”, dijo Luis Javier, quien tiene cuatro años trabajando ahí.

Julio Mileda, con 23 años en el mercado de Pintura, refirió que “siempre que sea específicamente para los comerciantes”, está de acuerdo. Sin embargo, aseguró que la forma en la que se ha desarrollado el procedimiento no es el correcto, ya que los están entrando “como animales” en un lugar sin terminar.

“Están entrando a uno para ahí como animales es. Esa gente no ha terminado eso, están haciendo un tollo y es a la mala que hay que entrar. No me quejó de que me han dado o no me han dado, porque ellos me están vendiendo es”, dijo el comerciante.

El vendedor entiende que si ellos lo están desalojando, es gratis que lo tienen que ubicar dentro de la plaza.

SEPA MÁS

Mercado al aire libre

Por más de 30 años

La recuperación del espacio público facilitará el tránsito vehicular y de las personas, debido a que los mercaderes ocupaban las vías de la zona, incluyendo las aceras.

Además, la nueva ubicación y organización de las ventas de productos genera un cambio importante en cuanto a higiene y salubridad.