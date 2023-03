Reserva Federal sube su tasa de interés a 5 %

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

En un esperado acontecimiento, como medida para frenar la inflación que no cede y hacer frente a las turbulencias bancarias en Estados Unidos, la Reserva Federal (FED) elevó de 4.75 % a 5 % su tasa de interés.

En una rueda de prensa en Washington, el presidente de la FED, Jerome Powell, dijo que “si la economía evoluciona según lo proyectado, el nivel apropiado de la tasa de fondos federales será del 5.1 % a fines de este año, del 4.3 % a fines de 2024 y del 3.1 % a fines de 2025. Powell manifestó, no obstante, que estas proyecciones no son una decisión o plan del Comité, porque si la economía no evoluciona según lo proyectado, el camino de la política se ajustará según corresponda para fomentar los objetivos de máxima estabilidad de precios y empleo. Sostuvo que en la FED seguirán comprometidos con la reducción de la inflación a la meta del 2 % y a mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo.

Un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos impacta a todas las economías del mundo, especialmente a aquellas que tienen una alta dependencia de ese mercado, debido a que puede frenar la inversión y el empleo.

Dijo que las presiones inflacionarias siguen siendo altas. La proyección mediana para la inflación total es de 3.3 % para este año, 2.5 % el próximo año y 2.1 % en 2025. Powell dijo que el proceso tiene un largo camino que recorrer.