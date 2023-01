Seguirá detenida la exportación de huevos hacia Haití

Eliana Ledesma

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, afirmó ayer a Listín Diario que el Gobierno mantendrá la medida en la que suspende por 15 días la exportación de huevos, como una forma de garantizar el abastecimiento local. Cruz dijo que ya se efectuaron los diálogos de lugar con los productores de huevos incluso antes de que la disposición entrara en vigor.

“Ellos alegan que no se les consultó, pero fue todo lo contrario. No es la primera vez que sucede, todos los gobiernos han tomado esa medida cuando ven que su pueblo se ve amenazado y además es una medida transitoria por pocos días y para evitar el calentamiento de los precios”, comentó Cruz vía telefónica a este medio.

El funcionario dijo que el precio del huevo a nivel de granja está entre los RD$4 y RD$5 y que los productores refirieron en un momento que lo iban a mantener a la baja.

No obstante, comentó que la demanda de huevos no solo es hacia Haití sino hacia otros países y que optaron por su venta en esos mercados donde les podían sacar más dinero. “Nosotros lo que hicimos fue detenerlo por 15 días hasta que ellos se ajusten otra vez y no sacrificar al pueblo dominicano que no tiene por qué sacrificarse si aquí hay cantidades importantes de huevos. El mercado está ahí y no va a sufrir”, indicó.

Crece rechazo

El Gobierno confirmó el jueves la suspensión durante 15 días de la exportación de huevos a otros mercados, para evitar un alza en su precio y garantizar el abastecimiento del mercado nacional.

Sin embargo, tras el anuncio creció el rechazo hacia esta medida de diferentes sectores de la sociedad. Tal fue el caso, de las secretarías de Asuntos Agropecuarios y de Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo, que exigen al Gobierno dominicano dejar sin efecto la suspensión, al explicar que el Gobierno pone en una difícil situación económica a los productores avícolas del país, debido a que Haití es el único mercado de exportación cautivo de huevos dominicanos.

Los productores y también los importadores

Asimismo, la Asociación Nacional de los Productores de Huevos exigió la inmediata intervención del presidente Luis Abinader para que revoque la medida.

“Nosotros producimos más de 8 millones de unidades de huevos diarios, de esos, el 20% aproximadamente está destinado al mercado haitiano, eso tiene así muchas décadas. Con la medida desacertada, injusta, atropellarte que acaban de tomar las actuales autoridades, lo que están haciendo es golpeando al sector para ponerlo en peligro incluso de desaparecer”, dijo Manuel Escaño, representante de este sector. En cambio, la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) informó que apoyan la medida.

El presidente del FDC, Iván García, explicó que en 2022 hubo una sobreproducción de huevos con 3,500 millones de unidades, lo que representó un 26% más en comparación con 2021.

García comentó que ante ese escenario, el huevo se deprimió a nivel mayorista donde en muchas granjas se vendió a RD$3 la unidad, lo que provocó la quiebra de decenas de productores.

Además, dijo que la situación se agravó cuando el pasado noviembre se abrió la frontera y este alimento se comenzó a comercializar en ese país a RD$9, mientras que en RD se vendía a RD$5.

SEPA MÁS

40 millones de huevos

Producción

La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) comunicó que alrededor de 40 millones de huevos exporta mensualmente la República Dominicana hacia Haití.

Abastecimiento

La asociación de avicultores informó que está asegurado el abastecimiento de este producto en el país, al explicar que en 2022 el sector incrementó en un 32% la oferta nacional de huevo, pasando de producir 220 millones de unidades mensuales a 290 millones.