¿Cómo distribuir correctamente tu doble sueldo y bonos de diciembre?

Redacción digital.

Santo Domingo, RD.

Son muchos los planes que las personas hacen respecto al uso del doble sueldo, como pagar deudas, los regalos, la cena familiar, los viajes y gastos personales, pero no hay que dejarse llevar por las emociones. Antes de gastar todo en algo momentáneo, es mejor hacer un plan para dosificar ese dinero.

¿Qué hacer con el doble sueldo y las bonificaciones, si las recibieras?

Para quienes tienen sus finanzas organizadas, esta pregunta ya tiene respuesta.

Pero para quienes no cuidan la distribución de su dinero durante el año, puede ser un dolor de cabezas ya que regularmente no saben qué hacer con esos ingresos extras, ya sea porque tienen muchas deudas o simplemente por falta de organización en sus vidas y no saben cuáles son sus prioridades.

Antes de que empiece la distribución ahorre por lo menos un 20% del total recibido, colóquelo en un instrumento financiero al que se le dificulte acceder fácilmente; puede ser un fondo de inversión, en un puesto de bolsa.

Del valor que quede, luego del porcentaje tomado para el ahorro, utilice el 30% para crear o aumentar su fondo de emergencias, que es ese fondo que le va a evitar tomar prestado cuando se le presente alguna necesidad. Esta cantidad igualmente puede colocarla en un fondo de inversión a corto plazo.

Del 50% restante, utilice un 30% para abonar o poner al día alguna obligación financiera, o de estudios, etc; si debe a más de un acreedor el criterio es abonar la mayor cantidad a la deuda más costosa y el resto a las demás.

Con el 20% compre un bien de utilidad que sea perecedero; algún electrodoméstico, ropa, zapatos, en fin, lo que usted considere necesita.

Estas sugerencias son generales y aplican para cualquier cantidad que reciba, sea poco o mucho; debe aprovechar porque posiblemente esta sea la única ocasión del año en que usted reciba una cantidad considerable.