Estados Unidos detendrá embarques de azúcar del Central Romana por trabajo forzoso

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detendrán los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en la República Dominicana por Central Romana Corporation.

La medida entra en vigencia desde este mismo miércoles, 23 de noviembre.

"CBP emitió una orden de detención de descargo (WRO en inglés) contra Central Romana basándose en información que razonablemente indica el uso de trabajo forzoso contra sus trabajadores. La CBP identificó al menos cinco de los indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo durante su investigación, en particular, abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones abusivas de trabajo y de vida, y exceso de horas extras", señala un comunicado de la entidad, publicado en su portal de internet.

La institución indica que esta es la acción más reciente que ha tomado Estados Unidos para abordar el trabajo forzoso y otros abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. En septiembre de 2022, el Departamento de Trabajo de los EE. UU. identificó la caña de azúcar de la República Dominicana en su Lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso, y el Departamento de Estado de los EE. UU. colocó a la República Dominicana en su lista de nivel 2 en su informe Traffiking In Persons Report, emitido en julio de 2022.

“Esta orden de detención demuestra el compromiso de CBP de proteger los derechos humanos y los estándares laborales internacionales y promover un mercado global justo y competitivo”, dijo Troy Miller, comisionado interino de CBP, citado por el referido comunicado de prensa.

“La agencia continuará estableciendo un alto estándar global investigando agresivamente las denuncias de trabajo forzoso en las cadenas de suministro de los EE. UU. y manteniendo la mercancía implicada fuera del pais”.

El comunicado publicado por la entidad indica que en el informe de septiembre de 2022 titulado “Estimaciones globales de la esclavitud moderna: trabajo forzado y matrimonio forzado”, la Organización Internacional del Trabajo estima que casi 28 millones de trabajadores sufren condiciones de trabajo forzado en todo el mundo. Las empresas extranjeras explotan el trabajo forzoso para vender bienes por debajo del valor de mercado.

"También perjudica a las empresas respetuosas de la ley, amenaza los empleos estadounidenses y expone a los consumidores a apoyar inadvertidamente prácticas comerciales poco éticas. El flagelo de la trata de personas expone a las poblaciones vulnerables a condiciones de trabajo inhumanas como violencia física y sexual, aislamiento, restricción de movimiento, retención de salarios, horas extras excesivas y más", dice.

“CBP continúa reforzando el estándar internacional para garantizar que los bienes fabricados con trabajo forzado no ingresen al comercio de los Estados Unidos”, dijo AnnMarie R. Highsmith, Comisionada Asistente Ejecutiva de la Oficina de Comercio de CBP. “Los fabricantes como Central Romana, que no cumplen con nuestras leyes, enfrentarán consecuencias a medida que eliminemos esta práctica inhumana de las cadenas de suministro de Estados Unidos”.

Bajo el titulo19 sección 1307 de las leyes federales (19 U.S.C. 1307), se prohíbe la importación de mercancías producidas, total o parcialmente, por trabajo de convictos, trabajo forzado y / o trabajo contratado, incluido el trabajo infantil forzado o contratado. CBP detiene los embarques de mercancías sospechosas de ser importadas en violación de este estatuto. Los importadores de embarques en detención tendrán la oportunidad de exportar la mercancía o demostrar que la mercadería no fue producida con trabajo forzoso.

COMUNICADO OFICIAL

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. emite Orden de Retención de Liberación sobre Central Romana Corporation Limited

La agencia detendrá las importaciones de azúcar sin refinar y productos a base de azúcar producidos por Central Romana Corporation Limited

WASHINGTON — A partir del 23 de noviembre del 2022, el personal de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) detendrá en todos los puertos de entrada de los EE. UU. el azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en la República Dominicana por Central Romana Corporation Limited (Central Romana).

CBP emitió una Orden de Retención de Liberación (WRO) contra Central Romana basada en información que indica razonablemente el uso de trabajo forzoso en sus operaciones. CBP identificó 5 de los 11 indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo durante su investigación: abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones de trabajo y de vida abusivas y horas extra excesivas.

“Esta Orden de Liberación de Retención demuestra el compromiso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP) de proteger los derechos humanos y los estándares laborales internacionales y promover un mercado global justo y competitivo”, dijo el comisionado interino de la CBP, Troy Miller. “La agencia continuará estableciendo un alto estándar global investigando agresivamente las denuncias de trabajo forzoso en las cadenas de suministro de los EE. UU. y manteniendo la mercancía contaminada fuera de los Estados Unidos”.

En su informe de septiembre de 2022 titulado “Estimaciones globales de la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzado”, la Organización Internacional del Trabajo estima que casi 28 millones de trabajadores sufren condiciones de trabajo forzosoa en todo el mundo. Las empresas extranjeras explotan el trabajo forzoso para vender bienes por debajo del valor de mercado. También perjudica a las empresas respetuosas de la ley, amenaza los empleos estadounidenses y expone a los consumidores a apoyar inadvertidamente prácticas comerciales poco éticas. El flagelo de la trata de personas expone a las poblaciones vulnerables a condiciones de trabajo inhumanas como violencia física y sexual, aislamiento, restricción de movimiento, retención de salarios, horas extra excesivas y más.

“La CBP continúa estableciendo el estándar internacional para garantizar que los bienes fabricados con trabajo forzoso no ingresen al comercio de los EE. UU.”, dijo AnnMarie R. Highsmith, comisionada ejecutiva adjunta de la Oficina de Comercio de la CBP. “Los fabricantes como Central Romana, que no cumplen con nuestras leyes, enfrentarán consecuencias a medida que eliminemos estas prácticas inhumanas de las cadenas de suministro de los EE. UU.”.

Esta Orden de Liberación de Retención (WRO) sobre Central Romana es la acción más reciente que ha tomado los Estados Unidos para abordar el trabajo forzoso y otros abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. En septiembre del 2022, el Departamento de Trabajo de los EE. UU. identificó la caña de azúcar de la República Dominicana en su Lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso, y el Departamento de Estado de los EE. UU. colocó a la República Dominicana en su lista de nivel 2 en su Informe sobre Trata de Personas de julio del 2022. Con esta WRO, la CBP ahora supervisa la aplicación de 55 órdenes (WRO) y 9 Hallazgos.

El estatuto federal 19 U.S.C. 1307 prohíbe la importación de mercancías producidas, en su totalidad o en parte, por trabajo de convictos, trabajo forzoso y/o trabajo no remunerado, incluyendo el trabajo infantil forzoso o no remunerado. La CBP detiene envíos de mercancías sospechosas de ser importadas en violación de este estatuto. Los importadores de envíos detenidos pueden exportar sus envíos o intentar demostrar que la mercancía no fue producida con trabajo forzoso.

Cualquier persona u organización que tenga razones para creer que la mercancía producida con el uso de trabajo forzoso está siendo, o es probable que sea, importada a los Estados Unidos puede reportar denuncias detalladas comunicándose con la CBP a través del Sistema de Reporte de Violaciones Comerciales en Línea o llamando al 1-800-BE-ALERT.

