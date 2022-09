Los mercados estaban vacíos este domingo, pese a Fiona

Nayeli Reyes

nayeli.delarosa@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“¿Compras por la tormenta? No, esto es de rutina. Compramos sin preocuparnos ni nada, eso cuando viene a ver ni va a pasar por aquí”, dijo Gloria, una compradora de un supermercado de la Capital.

La tormenta tropical Fiona, que ya se ha convertido en un huracán de primera categoría, arriba sus pasos por el territorio nacional, y a pesar de que los fuertes y fríos vientos se han sentido desde hace dos noches, y el día de ayer empezó con el cielo extremadamente nuboso, la claridad del sol parecía haber disminuido el impacto del terror que hace a la ciudadanía accionar ante los mecanismos anti riesgos.

Ante el desconocimiento de muchas personas sobre cómo podría ponerse la situación, las autoridades han dictado dentro de los principales mecanismos de prevención el tener una despensa de comida lo suficientemente balanceada que permita la permanencia en casa sin necesidad de salir por el tiempo que le sea indicado.

Sin embargo, la población del Gran Santo Domingo parecía no haber captado cuando en un recorrido del periódico Listín Diario, comerciantes y clientes refirieron la normalidad que precede cada domingo.

“Es que mira cómo está ese sol. No parece que vaya a llover”, dijo Lara, quien atendía su puesto en el Mercado Nuevo de la Duarte, donde las ventas son tan bajas como lo hacen cada domingo.

Desinformados

Las pocas personas que recorrían las calles de la Capital podrían ser no más que la muestra de que las medidas habían sido captadas, y las familias permanecieron en sus hogares antes de que llegada la tarde iniciarán las fuertes lluvias y vientos por todo el territorio nacional, no obstante, quienes caminaban por las calles se mostraban ajenos a las posibilidades del desastre que dejaría el huracán Fiona.

“¿Y hay un huracán? Ahora me entero, pero sí es así eso no va hacer nada. Eso no nos toca aquí”, declaró una señora en el mercado.

El panorama no fue diferente en los supermercados, donde los grupos de familias realizaban sus compras sin poner el menor interés en los días que podrían durar encerrados en casa, considerando que el día de hoy fue declarado no laborable y la demanda podría extenderse para otros días de la semana.

“Esto es para la merienda de la escuela de la niña”, refirió Yaritza mientras hacía las compras con una menor de 5 años que iniciaría las clases el miércoles de esta semana por mandato del Ministerio de Educación (Minerd), el cual aplazó tres días la apertura del nuevo año escolar por la llegada del huracán Fiona.

Los que se prepararon

De uno a dos, se entresacan entre una docena los que acudieron a los supermercados y centros de expendio de comida con la intención neta de prepararse antes de la llegada de Fiona.

“Había comprado una parte ayer (sábado) y hoy (domingo) vine a completar antes de que llegué Fiona. Me llevo pan, casabe… poca cosa, pero si Dios quiere eso no nos va afectar”, expresó Jose Manuel Soto.

Así como él, la señora Dioris también se encontraba “tranquila” haciendo sus compras para mantenerse, tanto ella como su hermano recluido en su residencia en el sector de Los Mina.

SEPA MÁS

Autoridades piden atención

Huracanes

La población dominicana ha vivido la experiencia negativa del paso de huracanes por su territorio, lo que ha generado dificultades con la adquisición de víveres y cereales luego del paso de los fenómenos.

Tradicionalmente, las entidades de socorro llamada a la población a abastecer se dé enlatados y de protección.