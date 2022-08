Abinader centra su informe en subsidios y reimpulso económico

Patria Reyes

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader, al resumir anoche las acciones del Gobierno durnate los dos años de su gestión, destacó los esfuerzos realizados para mantener el proceso de recuperación económica y para proteger a la población mediante los subsidios, entre otras acciones económicas.

El mandatario indicó que desde que empezó la guerra de Ucrania, el gobierno ha desplegado un programa de subsidios para la protección de las clases trabajadoras, así como para los más vulnerables, de RD$42,800 millones, monto que dijo ha sido destinado especialmente a subsidiar los combustibles, el arroz, el trigo y otros productos.

“Para que se hagan una idea, con todo este dinero se podrían construir 400 kilómetros de carreteras”, indicó Abinader en un discurso que inició con más de 30 minutos de retraso.

El jefe de Estado, manifestó que, ante la alta inflación que se registra, ha apostado decididamente por la producción agropecuaria, subsidiando de forma directa los fertilizantes y otros componentes utilizados en la producción.

Asimismo, señaló que ha dispuesto un aumento del subsidio directo al sector transporte para evitar el alza en el precio de los pasajes; y el subsidio de hasta un 10% en las importaciones de maíz, trigo, soya o harina y la grasa vegetal, así como la aplicación durante seis meses del 0% a los aranceles de los productos más importantes de la canasta.

Explicó que mantienen la política de subsidios focalizados con los programas del Inespre, el aumento de las transferencias a la tarjeta SUPÉRATE, del subsidio del Bono Gas y la ampliación de las raciones de alimentos en los Comedores Económicos, para lo que ha asignado RD$14,540 millones.

Crecimiento económico

Al reseñar los logros económicos, el presidente Abinader fruto de las acciones del Gobierno para superar con rapidez las consecuencias del Covid-19, la economía creció a un ritmo de dos dígitos el año pasado y que según datos del FMI y las proyecciones del Banco Central, cerrará con un crecimiento de entre un 5% y un 5.5%.

Señaló que todo lo logrado en estos años, se ha conseguido “sin aumentar el peso de la deuda del sector público consolidado respecto a nuestro Producto Interno Bruto y con una reducción de la deuda del sector público no financiero que ha bajado del 49.7% en agosto de 2020 al 47.5% este mes de junio”.

El mandatario admitió que hay problemas puntuales en la economía criolla, pero que son transitorios y que el gobierno los “atiende con medidas y presupuesto”. Aprovechó para destacar como fortalezas “el nivel de reservas más alto de nuestra historia con US$14.500 millones; nuestros niveles de empleo son superiores a la etapa preCOVID; el turismo experimenta un crecimiento récord y las zonas francas cerrarán este año con el mejor dato de exportaciones de su historia”.

Abinader también refirió que el sector agrícola alcanzará la autosuficiencia en productos como el arroz, con una cosecha record de 14.4 millones de quintales el pasado año, el plátano, la papa y los vegetales.

Apuntó que estos logros se deben a la política de financiamiento, subsidios a los insumos, apoyo a la preparación de tierra gratuita, suministro de semillas mejoradas, programas de comercialización, mejoramiento de infraestructura de caminos, mantenimiento de sistemas de irrigación y el programa de titulación de tierra, como parte de la atención que nuestro gobierno está poniendo al campo.

Energía eléctrica

En materia energética, Abinader dijo que “hemos autorizado la mayor expansión de energías renovables de nuestra historia, con un aumento de 692 nuevos MW distribuidos en 12 proyectos en diferentes regiones del país, de los cuales unos 250 MW están ya en operación y el resto se estima que estarán en línea a finales del 2023”.

Afirmó que para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica el gobierno ha realizado dos licitaciones, una de urgencia, de 400 MW que estará generando a partir de septiembre de este año y la segunda es de 800 MW en Manzanillo, Monte Cristi e incluye la construcción de la primera terminal de almacenamiento y distribución de gas natural en la región norte del país.

Agregó que hay otra en proceso de licitación que añadirá 800 MW a la red.

“En pocos años el país contara con 2,000 nuevos MW de potencia firme aparte los MW de las renovables solar, eólica, biomasa e hidráulica. Nos encaminamos a convertirnos en una verdadera potencia regional en términos de capacidad de generación eléctrica moderna y diversificada”, expuso el gobernante.

Abinader manifestó que con esas inversiones “cubriremos el aumento de la demanda por el crecimiento de la economía de alrededor del 5% anual”, más una reserva fría de 700 MW para 2025.

Anunció que se pondrá en marcha un plan de compra de 300,000 medidores eléctricos, así como una gran cantidad de transformadores de potencia y de distribución, además de redes, y otros equipos y accesorios, para fortalecer el sistema.

Obras de infraestructura

En jefe del Estado informó que el Ministerio de Obras Públicas tiene en ejecución más de 500 obras por un monto de RD$86,000 millones y ha concluido 87 con una inversión de RD$15,400 millones.

Entre esas obras, señaló que se está interviniendo la autopista Duarte, en distintos puntos que incluyen su ampliación desde el kilómetro 9 de 6 a 14 carriles y su reasfaltado hasta Monte Cristi para hacerla más segura y moderna.

Citó, además, la construcción de las circunvalaciones de Azua, Baní, Navarrete, Circuito 3 Santo Domingo, Moca, San Francisco, Santiago, Los Alcarrizos y Malecón de Nagua.

Informó que continúa la construcción de las avenidas Hípica, San Isidro, la Ecológica, desde Ciudad Juan Bosch hasta la Juan Pablo Segundo. (Autovía del Nordeste) y el elevado de Andrés.

En materia de transporte masivo, el mandatario dijo que “estamos construyendo la expansión de las líneas 1 y 2 del Metro en Santo Domingo y en Los Alcarrizos, la extensión del metro y el teleférico”.

En cuanto a la presa de Monte Grande, dijo que está ya avanzada en un 80%, la que comenzó a construirse en el año 2013 y que hasta el 2020 solo había avanzado un 41%.

En Santiago, Abinader dijo que se construye el teleférico, el monorriel, la Cañada de Gurabo; la Avenida de entrada a Santiago “y tenemos en licitación la Circunvalación de Navarrete y presupuestada la ampliación de la carretera Santiago-Licey”.

No obstante, aclaró que no se ha podido iniciar la autopista del Ámbar porque no quiere hacer “operaciones fallidas o mal ejecutadas, como la de la autopista de Samaná que condenó durante años a los dominicanos a un injusto y desproporcionado peaje sombra”.

Proyectos de inversión

Abinader también tocó el tema de los proyectos “transformadores” que se realizan en diferentes regiones del país, como es el caso del proyecto de Pedernales, que dijo permitirá tener uno de los polos turísticos más importantes de la región en los próximos años.

Destacó que ya se iniciaron las obras de infraestructuras y del puerto de Cabo Rojo, el cual se espera empezará desembarcando turistas en noviembre de 2023. “Ya se está licitando la construcción del primer hotel y mensualmente se subirán las licitaciones de todos los de la primera fase que son 11. Ya casi están listos los diseños del aeropuerto para subirse a licitación”, aseguró el mandatario.

Asimismo, aseguró que en el proyecto de Manzanillo, ya se encuentra licitada y adjudicada la mayor planta de generación eléctrica del país con su deposito de combustible que dará una gran seguridad energética a la región norte. Además está adjudicado el proyecto de astilleros de barcos y en licitación el nuevo muelle.

También indicó que tienen cientos de proyectos del sector privado en turismo, zonas francas, industrias e inmobiliarios en todo el territorio.