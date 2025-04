Miles de personas disfrutan de la convención más grande de cómics de Puerto Rico

Miles de personas abarrotaron este sábado el Puerto Rico Comic Con 2025, la convención más grande de cómics y entretenimiento en la isla, para disfrutar de diversas actividades y conocer a actores como Elijah Wood y Tyler Hoechlin.

Experiencias interactivas y una gran oferta de mercancía y coleccionables estuvieron presentes en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan, adonde muchos asistentes llegaron disfrazados de sus personajes favoritos.

Durante el evento, los fanáticos pueden adquirir piezas originales, cómics independientes, artesanías y productos únicos inspirados en la cultura pop.

El programa incluyó exhibiciones, juegos de mesa, charlas y competencias de videojuegos, así como el tradicional Cosplay Showcase, donde los participantes muestran sus creaciones.

Una larga fila hicieron aquellos que quisieron tomarse fotos y lograr un autógrafo de Wood, conocido por su papel de Frodo Baggins en la trilogía 'The Lord of the Rings'.

Otros de los artistas estrella invitados a esta edición fueron Hoechlin, quien ha dado vida a Superman en 'Superman & Lois' y a Derek Hale en 'Teen Wolf'; y Christopher Sabat, icónica voz detrás de personajes como Vegeta y Piccolo en 'Dragon Ball Z'.

Además de la firma de autógrafos y las fotos, los artistas invitados también participaron en eventos de preguntas y respuestas con los fanáticos, cuya emoción era evidente.

Ricardo Carrión, productor ejecutivo del evento, destacó que es "una celebración de la creatividad, la innovación y el talento" y que en esta edición han traído "un programa diverso que combina lo mejor del cine, la televisión, los videojuegos, el anime y el cosplay".

Los organizadores esperan que esta edición de Puerto Rico Comic Con, que comenzó ayer y termina mañana, congregue a unos 50.000 aficionados.