Edes siguen dando dolor de cabeza a sus usuarios

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD.

Ciudadanos mantienen sus quejas con Edeeste y Edesur y explican que la rebaja a sus facturas ha sido muy mínima para el alza que presentaron en meses anteriores.

Carlos Ruíz, quien realizaba su pago en una estafeta de Edesur, expresó que no observó ninguna clase de rebaja en el coste de su factura.

“No me aplicaron el descuento, porque inclusive mi recibo era de 1,600 y entiendo que la factura pueda incrementar un poco, como máximo 2,000 pesos, pero en la actualidad yo tengo una factura de 4,600 pesos y con el supuesto descuento me bajaron 100 y esto no es significativo, yo hice una reclamación, la cual nunca fue efectiva”, argumentó Ruíz.

También denunció que tiene problema con el alambrado de su hogar, ya que por tener material de aluminio, este se “sulfata” constantemente y le ha ocasionado la pérdida de varios electrodomésticos.

“De los cables de electricidad me pusieron un cable de aluminio y eso desde que llueve se sulfata y no sirve, he perdido varios electrodomésticos de mi hogar y ellos no se quieren hacer responsables”, explicó Carlos Ruíz.

El ciudadano Víctor Viñas contó a Listín Diario, que tampoco ha visto el descuento de la electricidad.

“Yo no veo descuento, yo le pago el departamento al hijo mío y pasó de pagar 1,400 pesos y ahora vino de 2,000 y pico de pesos, él sale a las 7:00 AM y vuelve casi a la media noche, por lo que no comprendo este aumento, ya que el consumo sigue siendo la misma”, declaró Viñas.

En las oficinas de Edeeste estaba Teodoro Medina Gómez, quien tiene todos sus recibos al día pero el sistema de la compañía dice que desde hace más de cuatro meses no realiza el pago de sus servicios.