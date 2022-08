Al 2018 SIUBEN registró 32,976 personas con discapacidad

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD.

Tener alguna condición de discapacidad constituye una cuestionable barrera que impide a muchas personas desarrollar su potencial y lograr oportunidades laborales que les permitan sostener el costo para tener una vida digna.

El costo agregado de la discapacidad severa en 2018, estimado para la población general, fue de RD$2,741,624,446. Mientras que el costo de oportunidad a nivel de salarios formales asciende a RD$3,975 por individuo y RD$2,530 por hogar.

El dato está contenido en el estudio “Costo de la Discapacidad: Efectos en la Calidad de Vida y los Ingresos”, publicado en julio por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). Este costo fue medido por diferencia de medias con los datos administrativos de salarios reportados obtenidos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Según el estudio, este costo de oportunidad, a nivel de ingresos en sentido general, es de aproximadamente RD$1,000 por hogar.

La cantidad de personas con discapacidad severa en la base de datos del SIUBEN es de 32,976 de una población total de 6,380,843 personas, mientras que la población dominicana estimada en 2018 era de 10,266,149 persona.

El 66.9% de personas con discapacidad severa mayores a 5 años no puede trabajar, 65.9% no puede realizar actividades deportivas, 40.6% no puede acceder a servicios de justicia, 50.8% no puede participar en actividades recreativas, 42.5% no puede acceder a servicios de transporte público, 58% no puede estudiar y el 33.5% no puede acceder servicios de salud.