El “pollo a RD$59” la libra no aparece en ninguna parte

Lourdes Aponte/Cándida Acosta

Santo Domingo, RD.

La gente se queja en los diversos comercios del Gran Santo Domingo por el alto costo de diferentes productos pertenecientes a la canasta básica familiar dominicana, pero las críticas más acérrimas son respecto al pollo en su precio de venta y comercialización.

El pollo es un tema que salió a colación de forma repetitiva en los entrevistados por miembros de la prensa del Listín Diario, ya que según informaciones proporcionadas por expertos en la venta del animal, este tiene unas vertientes de costo cambiantes por su forma de expendio hacia los comerciantes y de estos a los consumidores.

Según los vendedores cuando compran el ave viva para ser mutilada en sus establecimientos este tiene menor precio para adquisición, lo que hace que para sus futuros compradores este tenga un menor precio a diferencia de cuando este se comercializa directamente matado, lo que tiene mayor costo.

Tras visitar polleras esto fue un factor importante en la determinación del valor para el consumidor final. “Aquí yo tengo el pollo a RD$68 porque lo compro vivo y lo mato aquí, la gente se lo lleva fresco para cocinar, pero debo decir que eso es cansón, pero es la única forma de acomodarme y a los clientes también”, explicó Isidro Morales, quien tiene un local en el sector María Auxiliadora.

Mientras que el Mercadito de los Guandules Anderson Beriguete comercializa esta carne avícola, calificó la venta como “lenta” y externó que comprar el producto le está saliendo al “doble”.

Con relación a otros productos como la cebolla, José Carlos Gonzalez dijo que “la cebolla por saco esta cara, por más que uno intente ponerla a un precio donde no se pierda tanto como sea tiene uno que subir para poder comprar y vender a los cliente, por ejemplo yo ahora mismo no le estoy ganando nada pero la compro porque la gente me la pide”.

Sobre el crecimiento

Tras la publicación de las declaraciones del Banco Central de que la economía local se encontraba con un aumento de 5.8% en este mes de junio, ciudadanos consultados exponen que estas alzas solo las ve “la clase alta” y que los pobres no se ven “beneficiados” de estos aumentos.

“Pero eso debe ser un relajo, con lo caro que está todo decir que la economía va mejorando debe ser un error, pero es que solo los ricos ven esos cambios, los pobres solo sabemos que estamos comprando todo al doble.



Inflación

El informe sobre el comportamiento mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Banco Central indica que el crecimiento de 1.18% en el índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas se explica, principalmente, por las alzas de precios observadas en el pollo fresco (3.99%), yuca (10.23%), plátanos verdes (5.65%), y aguacates (6.11%).

Además en el aceite de soya (1.45%), arroz (0.51%), plátanos maduros (5.22%), agua purificada (0.79%), leche (1.22%), cebollas (2.10%), lechuga (9.30%) y carne de res (0.75%), mientras que otros bienes alimenticios registraron disminuciones en sus precios tales como ajíes (-9.03%), limones agrios (-25.92%), tomates (-8.62%) y ajo (-2.84%).

Alimentos

En el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2022, los grupos de mayor contribución en el crecimiento de la inflación mensual fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (1.18%), Restaurantes y Hoteles (1.00%), Transporte (0.44%), Bienes y Servicios Diversos (0.63%) y Muebles y Artículos para el Hogar (0.88%), explicando en conjunto el 89% de la inflación general del mes.

Semestre

La inflación acumulada en el primer semestre del año 2022 en 4.96%, según el informe mensual del IPC del Banco Central.