Subsidio solo beneficiaría a los generadores y Edes

Santo Domingo, RD.

Respecto que los subsidios que el Gobierno aporta a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) van en beneficio al consumidor, según el Gobierno, en realidad la mayor parte sólo garantizan las ganancias excesivas de los generadores de electricidad y cubren las deficiencias en la gestión de las EDES, develan el Instituto de Energía de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (IE-UASD/FIA) y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP-UASD/FCJP).

“Si el gobierno no revisa previamente la estructura de costos no es posible modificar de manera justa la tarifa eléctrica. Por eso fracasa su intento de corregir el problema eléctrico a través de desmontar el subsidio a la tarifa eléctrica mediante una tarifa de transición, pues además de no usar en su formulación una tarifa de referencia técnica, con lo cual se abulta el ajuste”, explicó José Luis Moreno San Juan y otros dirigentes.

Moreno San Juan indicó que hace una semana el Presidente de la República suspendió la aplicación del aumento escalonado de la tarifa eléctrica, apoyado en “supuestos acuerdos” del Pacto Eléctrico, cuya declaración cree es imprecisa y confusa.

Recuerdan que uno de los disensos fue con la tarifa eléctrica, y el ajuste de los precios de venta de la energía tenía como pre-condición la revisión y la modificación de la estructura de costos de las distribuidoras de electricidad, una auditoría a la estructura de costos de las empresas de generación, el desmonte de las pérdidas técnicas y no técnicas en un periodo razonable.

Explicó que se estableció un plazo de cinco años para pasar de las tarifas vigentes a la de referencia, o técnica inicial, pero sin terminar de definir cómo se procedería para esto y sin acuerdos concluyentes.

Además, que se mantendría un subsidio cruzado moderado y se ampliaría el plan de bono luz, pero todos estos puntos quedaron pendientes de una discusión final que nunca se realizó y que, en todo caso, para la cual, tampoco se comunicó nada dentro de la institucionalidad del Pacto Eléctrico.

Precio de venta

Explicaron que el precio de venta de la electricidad está compuesto por los costos de producción de la generación más el valor agregado de transmisión y de distribución de la energía eléctrica, y la sumatoria de estos definen los valores que determinan los precios del pliego tarifario, un valor para la media tensión y uno para la baja tensión. Luego se determinan sub-bloques atendiendo a la naturaleza de la demanda y a razones socio-económicas.

“Todos estos costos deben ser revisados, desde la compra de los combustibles, los costos de transporte terrestre, las exenciones fiscales existentes y, finalmente revisar, la tasa de beneficio de cada uno de estos actores en este subsector con el fin de determinar el precio de la energía eléctrica”, indicaron.

Sostuvieron que el Gobierno no entiende que la mayor parte de los subsidios al sector eléctrico mantienen los elevados beneficios de las empresas generadoras que se originan en los altos precios a que venden la energía.

Sin competencia

Afirman que el precio de la energía no se obtiene mediante una real competencia en el mercado eléctrico, mientras que los mismos son solventados con los impuestos pagados por la gente común, al ser la mayoría de las recaudaciones de impuestos indirectos.

“Mientras estas deficiencias no se corrijan, los consumidores de electricidad seguirán pagando altas tarifas. Si el gobierno no revisa previamente la estructura de costos no es posible modificar de manera justa la tarifa eléctrica”, afirmaron.