Más de 30,000 choferes se mantienen afiliados a las plataformas digitales

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD.

Las plataformas digitales de transporte (Uber, InDriver, DIDI) han desplazado a las compañías tradicionales de servicio de taxi y las han relegado a su mínima expresión, algunas han tenido que enfocarse más en el transporte de carga que a ofrecer movilidad individual a las personas, pero… ¿Cómo han evolucionado estas plataformas y que tan a gusto se sienten los choferes afiliados?

En la actualidad, Uber asegura que cuenta con más de 28,000 socios conductores activos en el APP para en República Dominicana y que desde que el APP está disponible en el país más de 169,000 socios conductores han completado al menos un viaje.

Es una realidad que esta plataforma, con casi siete años establecida en el país, ha transformado la forma en que las personas se movilizan y también la manera en que los choferes ganan ingresos y brindan sus servicios. Según sus estadísticas cerda de 2.6 millones de usuarios han realizado al menos un viaje en la aplicación y con esto han generado más de 200,700 oportunidades de trabajo.

En el caso de InDriver, esta plataforma cuenta con alrededor de 4,000 socios afiliados (en moto, carro, bicicleta o a pie). De acuerdo al gerente de Desarrollo de Negocios de inDriver para América Latina, Fernando Lucas Santos, este año han tenido más de 100 millones de descargas a nivel mundial y de estas, un 8% corresponden a usuarios registrados en República Dominicana.

Sobre la plataforma DIDI no logramos tener el dato de cuánto choferes afiliados tienen y solo sabemos que es una aplicación que busca expandir su alcance en República Dominicana con una variedad de productos y servicios innovadores.

En una dinámica competencia, las plataformas digitales han aplicado importantes innovaciones en sus catálogos de ofertas y servicios. En caso de Uber, recientemente ha lanzado nuevas opciones de movilidad como: Uber Planet (usuarios compensan huella de carbono), Uber Encargo (opciones para realizar diligencias), Uber Select (para taxistas turísticos), Uber Pass (permite a la membresía el ahorro).

Ahora bien, ¿Qué cuentan los conductores afiliados del uso y los beneficios de las plataformas digitales?

Omar Velásquez era taxista de una empresa reconocida y decidió migrar a Uber. Refiere que la empresa te permite hacer viaje y te paga semanal todos los martes y que los ingresos van a depender de la cantidad de viajes que haga el conductor.

Explicó que los ingresos van a depender de la cantidad de horas conectados y que en promedio se hacen de RD$250 a RD$300 por hora. Agrega que en el caso de InDriver, la aplicación requiere de una recarga de dinero a la plataforma y con esto le permite acceder a cierta cantidad de viajes y el conductor cobra en efectivo. Estima que la plataforma cobra al conductor un 9.5% de cada viaje.

Omar señaló que aunque las plataformas han evolucionado e implementado mejoras en materia de seguridad y otros aspectos, ya no son tan atractivas para los conductores jóvenes porque las tarifas no han sido actualizadas en función de los altos costos de los combustibles.

Agregó que estas plataformas son más convenientes para personas que buscan un ingreso extra, ya que para quienes se dedican solo a eso, los ingresos no compensan con las horas trabajadas, el desgaste del vehículo y los gastos generales que tiene la persona. “Los precios de las plataformas no está acordes con la realidad que se viven”, indicó Omar

El modelo de las plataformas digitales, no solo las de transporte, es la afiliación de personas que buscan ganar ingresos y ser independientes (cuentapropistas), sin embargo, este es un modelo donde no se tienen derechos laborales, ni beneficios acumulados y las plataformas no asumen ningún compromiso adicional con sus afiliados.

“Los beneficios obtenidos por los conductores es incierta”, explicó a Listín Diario una socio-conductora afiliada desde que Uber inicio operación en el país y que pidió reserva de su nombre.

Detalló que en la actualidad Uber, en sus términos y condiciones, descuenta al conductor el 25% del costo del viaje, y además, un 6% al cliente aplicado en la tarifa. Sin embargo, dice que muchas veces los números no cuadran y cuando el socio conductor reclama “la respuesta es que los viajes se calculan por estimación de tiempo, distancia, tránsito, etc.”.

Al hablar de sus ingresos por servicio expone que una semana trabajada de lunes a domingo y dedicándole las 12 horas, sin descontar el combustible, lograr hacer RD$18,000 (sin promociones) hasta RD$23,000 (con promociones) y que descontando el combustible le pueden quedar entre RD$11,000 y RD$25,000.

“Un conductor que sepa trabajar si quiere hacer viajes puede hacer hasta unos 45 viajes en 12 horas. Trabajando normal sin apuros puede realizar unos 25. Los 45 pueden hacer un promedio de RD$5,000 a RD$6,000, los 25 viajes unos RD$4,000”, Apuntó la socio-conductora y señaló que las plataformas van de mala en peor pues la tarifa está más baja que cuando el combustible estaba más barato y esto no le conviene a los conductores.