Quejas por altos precios y por escasez del “combo Inespre”

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

Tras un recorrido por dife­rentes comercios del Gran Santo Domingo los vende­dores y compradores ma­nifestaron sus quejas por­que no han “visto” la baja en los precios. Para maña­na está previsto iniciar el plan para la eliminación de los aranceles a 67 pro­ductos de la canasta básica familiar. En el caso de la carne de pollo, el valor más eco­nómico es de RD$74 la li­bra de una marca brasile­ña, la cual ha presentado varios problemas por su­puestas “alteraciones” en el producto en su nación de origen. Comprar un pollo en­tero empacado costaba desde RD$281.58 has­ta los 337.00 pesos do­minicanos. Las piezas co­mo muslos largos y cortos tienen un valor entre los RD$119.79 a RD$153.45 y el paquete de doce alitas de pollo muestra valores de RD$223.20 a RD$204. La carne de res molida se consigue a partir de los RD$139.00 la libra y la carne de cerdo entera por los RD$196.25. Los aceites en sus diferen­tes presentaciones de 1.68 litros tienen un rango de RD$364.00 y RD$369.00 en tiendas, en los mercados su costo es de RD$345.00, en la misma línea las man­tequillas cuentan con un precio de RD$139.00 el ta­rro de 425 gramos. Los enlatados como ha­bichuelas rojas cuyo va­lor es en supermercados de RD$73.95 y la libra suelta en los sacos de ali­mentos estaba marcada a RD$75.00, la habichuela negra con RD$65.00 pesos en latas y 50.00 por libra, las “yacomelo” con RD$65 por libra, destacando que si las de latas contiene un ingrediente extra como el coco rondan desde los RD$114.00 y para merca­dos de RD$75.00. Para el arroz en tiendas tie­ne un valor de 45.00 la li­bra y libre a 27.00. El ajo empacado en los estable­cimientos formales tiene un valor de 128.00 la libra para los informales cuenta con 140.00 la libra. Pastas como los espaguetis, codi­tos y sus derivados depen­diendo la marca presentan valores diversos, donde el mínimo es de RD$39.00. Para los consumidores del pan este es variable según su tipo siendo los más bus­cados “agua” y “sobao”, el primero marcado con RD$7.00, mientras que el segundo se venden 2 uni­dades por RD$15.00. Los lácteos líquidos enva­sados se encuentran desde los RD$55.00 y en polvo de 145 gramos RD$ 45.00. Aunque en las tiendas, mercados y colmados se puede observar muchas personas comprando, es­tos dicen que deben hacer­lo ya que no quieren “pa­sar hambruna”. “Nada está barato, pero uno tampoco dejaría que su fa­milia pase hambre, así que hay que comprar como sea”, informó Minerva Al­cántara mientras realizaba sus compras. Para vendedo­res en mercado la situación no es muy diferente, ya que hay productos que aumen­taron devalor. Otros siguen sin entender cómo funcio­nará la eliminación de la ta­sa arancelaria.

¿Dónde andan los combos de Inespre?

En diversos establecimien­tos se ha notado la ausencia del “combo” de 1,000 pesos que ofrece el Estado a tra­vés del Instituto de Estabili­zación de Precios (Inespre), todos los jueves.

La respuesta era que “no habían llegado a sus góndo­las”. El “combo” del Inespre trae 10 libras de arroz se­lecto, 800 gramos de habi­chuela pinta, 16 onzas de aceite, 30 unidades de hue­vos, dos libras de salami, 400 gramos de espagueti, salsa de tomate de 16 on­zas, 125 gramos de sardinas y aproximadamente 3.5 li­bras de pollo congelado to­do por RD$1,000.

CIFRAS

0 % Tasa cero

Respecto a esta medida, la Federación Nacional de Comerciantes De­tallistas de Provisiones (Fenacodep) externó su descontento.

“Esto no debe ser, ya que los productos es­tán caros en todas partes y esto no va a surtir el impacto que busca el Gobierno, entiendo que el anun­cio que hizo el Presi­dente hoy es más in­dicado para evitar la escasez que le espe­ra al mundo no nos dé tan duro, produ­cir más y más es lo co­rrecto”, detalló Fausto Figuereo presidente de Fenacodep.