2025: una fecha no muy lejana que amenaza el cultivo de arroz

Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo, RD.

A quién le cabe en la cabeza la idea de que en algún momento el cultivo del arroz deje de ser uno de los más importantes de la producción nacional y que el arroz importado sustituya en la bandera dominicana (comida tipica) al arroz criollo.

“Cuando no he comido arroz es como si no hubiese comido” es una las expresiones más comunes cuando en la casa se hace una comida que no lleva arroz integrado o cuando por “H” o por “R” no se cocina en la casa y se compra comida rápida.

Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2003, y se empezó a implementar en 2006, los productores de arroz han sentido que el 2025 será un año nefasto para quienes se dedican al cultivo de este producto, pues es el año pautado para que los productos agrícolas sensibles sean desgravados.

La suscripción de este acuerdo comercial cumplirá 20 años al llegar el 2023 y a pesar del reclamo del sector que aglutina a más de 30,000 productores y 300 industrias que generan cerca de 80,000 empleos, aún no se vislumbra una solución que sea de beneficio para preservar la producción nacional.

Hace seis años se realizó en el país una evaluación del desempeño comercial y los retos fututos del DR-Cafta, estudio que estuvo a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde se destaca la difícil competencia que tendrían estos productos sensibles contemplados para ser desgravados en 2025, como: cárnicos, lácteos, frijoles (habichuelas), ajo y arroz.

Aunque todos estos años se ha hablado mucho del tema y la embajadora dominicana en Estados Unidos ha dicho que se dialoga para buscar alternativas, lo cierto es que el reloj no se detiene y se acerca la hora sin que exista una luz al respecto.



Pero, porqué defender la producción de arroz?

• Porque es el alimento primordial de las familias dominicanas.

• Porque es de los pocos rubros en que el país es autosuficiente.

• Porque este cereal es el sostén de más de 30,000 familias productoras.

• Porque del arroz salen las pacas de forrajes que han servido de sustento alimenticio al ganado vacuno.

• Porque el afrecho o pasta de arroz sirve de alimento al ganado vacuno, porcino y ovicaprino.

• Porque la cascarilla de arroz es indispensable para las camas de la naves o granjas avícolas para crianza de pollos o gallinas.

Estas razones ilustran cómo afectaría la producción nacional la competencia desleal que crearía la desgravación y que el productor de arroz dominicano tenga que competir en desventaja con otros países.

Cifras del arroz

En la segunda edición de la Revista Ruta Ganadera, cuyo tema central es “Impacto Socio-Económico del cultivo del Arroz en República Dominicana y la amenaza del Libre Comercio”, el ingeniero agrónomo Marcelo Reyes señala que, de 32 provincias que tiene la geografía nacional en 21 se produce el arroz y que ocho tienen este cereal como su cultivo principal y su mayor fuente de ingresos.

Explica que en el mercado dominicano se cultivan 1,300,000 tareas de arroz dos veces al año y que con esto se crean 520,000 empleos directos e indirectos.

Lidio Martinez Cairo indica que la superficie sembrada de este cereal representa un 47% del total sembrado en el país y se producen más de 30,000 quitales diarios.

En el DR-Cafta se acordó liberalizar de impuestos de entrada o arancel al arroz importado, lo que generará una competendica desigual entre los productores nacional y los de países como Estados Unidos donde este rubro tiene grandes subsidios.

Postura.

La embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán, en sus declaraciones más recientes ha indicado que no se está renegociando ni modificando el DR-Cafta, pero que, dentro de las flexibilidades del mismo para revisar la salvaguarda del arroz, se estudia la posibilidad de que se implemente una extensión de la desgravación de este producto que es parte de la tradición alimenticia de las familias dominicanas.