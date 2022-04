¿Cuáles son las ciudades con más multimillonarios?

Forbes Centroamérica

La cuarta parte de los 2,755 miembros de la lista de multimillonarios de Forbes 2021 vive solo en 10 ciudades y, por primera vez en siete años, Nueva York perdió el primer lugar como aquella que concentra el mayor número de supermillonarios del mundo.

Quien la desplazó fue la capital china, Beijing (también conocida como Pekín), el hogar de 100 multimillonarios, superando por uno a los 99 de la ciudad de Nueva York.

Según el estudio de Forbes, las 10 ciudades registraron ganancias netas de residentes multimillonarios en el último año. A su vez, el informe reveló que, impulsadas por la resistencia a la pandemia, las cuatro ciudades chinas que aparecen en la lista de este año: Beijing, Shanghai, Shenzhen y la recién llegada Hangzhou, agregaron 96 multimillonarios entre ellas.

Shenzhen saltó de la séptima ciudad más popular para los multimillonarios al No. 5, Hangzhou se ubicó en el No. 10 (superando a la ciudad-estado de Singapur de la lista), mientras que Shanghai se mantuvo firme en el No. 6.

A pesar de un año turbulento en el Empire State, la ciudad de Nueva York sumó 7 nuevos multimillonarios. Al otro lado del charco, Londres también contaba con 7 residentes multimillonarios más, a pesar de que cayó del puesto 5 al 7 como el hogar más popular para las fortunas de diez cifras. Completando el top 10, Moscú cayó del No. 3 al No. 4, Hong Kong cayó del No. 2 al No. 3, mientras que Mumbai y San Francisco, ambos hogar de 48 multimillonarios, empataron en el No. 8.

Así quedó el top 5

1 | Beijing: 100 multimillonarios

Desde el último año: +33

Patrimonio neto total: US $484,300 mil millones

Residente más rico: Zhang Yiming, US $35,600 millones

Beijing agregó 33 nuevos multimillonarios cuando China se recuperó rápidamente de sus problemas pandémicos, subiendo como un cohete del No. 4 al No. 1 en nuestra lista anual. El recién llegado más rico de Beijing es Wang Ning, de 34 años, cuyo floreciente negocio de juguetes Pop Mart se hizo público en Hong Kong en diciembre de 2020. Zhang Yiming, el habitante más rico de Beijing y fundador de la sensación de las redes sociales TikTok, duplicó su patrimonio neto a us$ 35,600 millones.

2| Nueva York: 99 multimillonarios

Desde el último año: +7

Patrimonio neto total: US $560,500 millones

Residente más rico: Michael Bloomberg, US $59,000 millones

Después de caer al segundo lugar, los multimillonarios de la ciudad de Nueva York pueden consolarse con su patrimonio neto acumulado, siendo US$ 80,000 millones más que los multimillonarios de Beijing. Michael Bloomberg (con un valor de US$ 59,000 millones) sigue siendo el individuo más rico de la ciudad. Los recién llegados a la Gran Manzana incluyen a Boris Jordan, nativo de Long Island, fundador del distribuidor de cannabis Curaleaf, así como a Alexis Lê-Quôc y Olivier Pomel, cofundadores de la firma de monitoreo en la nube Datadog.

3| Hong Kong: 80 multimillonarios

Desde el último año: +9

Patrimonio neto total: US $448,400 millones

Residente más rico: Li Ka-Shing, US $33,700 millones

A pesar de la depresión inmobiliaria y la creciente interferencia de China en sus asuntos políticos, Hong Kong sumó nueve multimillonarios, lo que llevó a la ex colonia británica al tercer lugar donde viven los multimillonarios. Li Ka-shing, la leyenda de la inversión jubilada, agregó US$ 12,000 millones a su fortuna, convirtiéndose en el residente más rica de la ciudad portuaria. Mientras tanto, el magnate de los medios de Hong Kong y ex multimillonario Jimmy Lai, fue arrestado en agosto de 2020 en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional de la ciudad.

4| Moscú: 79 multimillonarios

Desde el último año: +9

Patrimonio neto total: US $420,600 millones

Residente más rico: Alexey Mordashov y familia, US $29,100 millones

Moscú también agregó nueve multimillonarios el año pasado, incluso cuando la ciudad cayó al número 4. Aunque el PIB de Rusia se contrajo en 2020, fue un buen año para los mega-multimillonarios de la capital; sus 10 individuos más ricos se hicieron más ricos, agregando US$ 72,000 millones a sus fortunas colectivas.

5| Shenzhen: 68 multimillonarios

Desde el último año: +24

Patrimonio neto total: US $415.3 millones

Residente más rico: Ma Huanteg, US $65,800 millones

La ganancia neta de Shenzhen de 24 multimillonarios fue superada solo por Beijing. Todos menos uno de los 68 multimillonarios de Shenzhen se “hicieron a sí mismos”, un testimonio del apodo de la ciudad, “Silicon Valley de China”. El residente más rico de Shenzhen, el jefe de Tencent, Ma Huateng, aumentó su fortuna en US$ 28,000 millones, lo que le dio al magnate de los medios web un patrimonio neto de US$ 65,800 millones.