Grupo MAPFRE manifiesta apoyo al país para despenalizar el ahorro

Cándida Acosta

Madrid, España

El sector del seguro ha cambiado respecto a tres o cinco años atrás, pero algunos supervisores no se han enterado, ya que no solo el cliente es diferente, sino que la tecnología y las necesidades son diferentes, por lo que se hace necesario que los países de la región sean más ágiles y flexibles.

Esa reflexión fue hecha en Madrid, España, por el presidente de la multinacional de seguros y gestión de riesgos MAPFRE, Antonio Huertas, al referirse a situaciones de desarrollo que aún no se entienden en algunos de los países donde mantienen excelentes relaciones en sus operaciones, como República Dominicana, donde todavía se aplica una tasa de 16% sobre el seguro, que no existe en otros mercados.

Es necesario que puedan entender que Mapfre internacional puede ayudar a resolver problemas de la gente de manera individual, dijo.

“Estamos dispuestos a colaborar, a ayudar y, lo hacemos”, dijo Huertas al exponer que en algunos países no los están dejando resolver dificultades.

En tanto que el CEO de LATAM, Jesús Martínez Castellanos, afirmó que en RD hay una situación y es que se grava además del valor del vehículo los seguros de ahorros, con productos vinculados a la jubilación y que es importante en este país.

La aplicación de ese IVA en ese tipo de ramos hace que ese ramo prácticamente no exista. Y nadie que tenga un dinero va a querer aportar un dinero que tenga un impuesto de inicio de 16%. Observa que esa penalización no existe en otros países y no han convencido al país. Aunque están dispuesto a seguir ayudando a mejorar esto.

Precisó que la multinacional mantiene una política de colaboración y formación y una buena relación con los supervisores en todos los países donde operan.

Particularmente, en República Dominicana, MAPFRE mantiene una buena relación con el regulador y el entendimiento es bueno, pero se trata de una ley en el que en el caso del seguro del ahorro es una pena, dijo, porque un 16% de IVA desde cero en un producto que no se vende que, aunque es un tema recaudatorio, en el fondo penaliza un desarrollo necesario.

Al respecto, dijo que no hay un desarrollo a largo plazo en el ahorro a la jubilación y que es necesario en los países para complementar las pensiones públicas, pero al tener esta normativa impide que eso pase.

La cuestión es que en otros países no está. ¿Y, que es lo que sucede?, que la industria no se desarrolla, precisó.

Los ADAS

El presidente del Grupo MAPFRE, Huertas explicó que otro tema es el de los ADAS (sistemas avanzados de asistencia a la conducción), que son más de la mitad de los vehículos que circulan en los países grandes como Europa, Estados Unidos y otros de la región Latinoamericana como México y Brasil, que tienen ayuda a la conducción, pero no han podido incorporarlo a la tarifa del seguro de autos porque los supervisores no lo permiten, a pesar de que ese sistema reduce la siniestralidad.

“Nosotros podemos cobrar menor al incentivar la compra de vehículos con sistemas de ayuda inteligente para tener menos accidentes, pero todavía hay países donde todavía la tarifa es una tasa sobre el valor del carro, independientemente del tipo de carro que uno se compre y del nivel de seguridad que tenga”, indicó.

Sostuvo que esas ya son situaciones que deber ser superadas, porque los vehículos ahora son eléctricos y no se pueden tener productos para vehículos eléctricos, que son conectados a internet y no pueden tener productos específicos para ellos, que además son cuasi inteligentes, que hacen cosas solos.

La ley 11-92, del Código Tributario de República Dominicana estableció un impuesto selectivo de un 10% sobre las primas de seguro. Actualmente, la tasa que grava el seguro de vida individual es de 16%. Datos

En República Dominicana, MAPFRE BHD ocupa el cuarto lugar en el seguro de Vida, mantiene una cuota de mercado de 10.4 %; en daños se ubica en el puesto 3, con una cuota de 13.9% y en el seguro de autos es la número 2, con una cuota de 13.3 % en el mercado asegurador dominicano.

También está presente como MAPRE Salud ARS, como líderes en seguros de salud, ya que ocupan la posición número dos en cuanto a las ARS privadas.

En República Dominicana, la aseguradora ofrece los mejores programas de prevención y gestión de riesgos de enfermedades. Y tiene un porcentaje de 28.15 % de “Market share”.

Sepa más LEY

El artículo 383, sobre servicio de seguro general, (restablecido por el artículo 28 de la Ley 495-06) establece un impuesto de 16 % a los 12 servicios de seguro en general.

La base de este impuesto será la prima pagada por todo tipo o modalidad de seguro privado, incluyendo: incendio u otros seguros contra desastres naturales, seguros de automóviles, seguros de vida, seguro de salud y accidentes, seguros marítimos, seguros de responsabilidad y en general cualquier otra variedad de seguro de vida o de bienes de cualquier naturaleza que se ofrezcan en el presente o el futuro.

En su párrafo I, la ley exceptúa los seguros obligatorios contemplados en el régimen que establece la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.