Más de 100,000 vehículos podrían haberse quedado sin renovar el marbete

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD.

Al cierre de la tarde de ayer, cuando finalizaba el plazo para la renovación del marbete, aún faltaban por renovar 134,805 vehículos de un total de 1,550,776 registrados como hábiles para el período 2021-2022.



De acuerdo al registro más actualizado proporcionado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a las 5:32 de la tarde, a esa hora se había pagado el impuesto de circulación de unos 1,415,971 vehículos.

El monto de recaudación hasta el momento indicado superaba los RD$2,332 millones. Para esta temporada de renovación la DGII proyectó recaudar más RD$2,381 millones.

Reportan inconvenientes

Ayer quedando pocas horas para que terminara el plazo de renovación en varias entidades financieras que todavía ofrecían el servicio no había marbetes, según indicaron empleados y contribuyentes que acudieron a adquirirlo.

Durante un recorrido por algunas sucursales se pudo observar largas filas de personas que dijeron que tenían horas esperando. Algunos indicaron que estaban intentando renovar desde el sábado y no habían podido porque no encontraban.

“Yo he ido a cinco lugares y no hay marbetes. El Gobierno tiene que dar un chance porque no hay marbetes. Entonces mañana viene los Amet a poner multas y nosotros no tenemos culpa de eso”, se quejó Wascar De los Santos.

Los empleados de las sucursales visitadas confirmaron que desde el sábado no tenían marbetes disponibles y aunque en algunas dijeron que los estaban esperando, en otras indicaron que ya no iban a llegar.

Ante esta situación varios contribuyentes se quejaron e indicaron que la DGII debería dar una prórroga a los que no pudieron renovar en el tiempo establecido para no pagar las sanciones correspondientes. Se recuerda la institución dio un plazo de casi tres meses para renovar, pues la temporada inició el 2 de noviembre.

Para hacer la renovación había disponibles alrededor de 720 sucursales de unas 30 entidades financieras en todo el país, oficinas de la DGII y también se podía renovar de manera electrónica a través de la página web de la institución.

Sanciones

Quienes no lograron renovar ayer lunes 31 de enero deberán pagar un recargo de RD$2,000; para quienes no han renovado el marbete del año anterior (2020-2021) el monto de la sanción es RD$2,100; y los que no renovaron el del 2019-2020 y años anteriores deben pagar un recargo de RD$3,100.