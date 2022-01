Último día de renovación y en algunas instituciones no hay marbetes disponibles

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD

Quedando pocas horas para que termine el plazo de renovación del marbete, varias instituciones no tienen disponibles y los contribuyentes que esperan renovar en este último día han comenzado a quejarse.

Durante un recorrido por algunas las entidades que todavía están renovando se pudo observar largas filas de personas que dicen tener varias horas esperando que los marbetes lleguen. Varias personas indicaron que están intentando hacer su renovación desde el sábado y no han podido porque no encuentran los mismos.

Los empleados de las entidades confirmaron que desde el sábado no tienen disponibles y aunque en algunas dijeron que los estaban esperando, en otras indicaron que ya no van a llegar.

Ante esta situación algunos contribuyentes dijeron que esperan que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dé una prórroga a los que no pudieron renovar en el tiempo establecido para no pagar las sanciones correspondientes. Se recuerda la institución dio un plazo de casi tres meses para realizar la renovación, pues la temporada inició el 2 de noviembre.

Hasta el mediodía de hoy 1,379,701 vehículos tenían renovado su marbete, de un total de 1,550,776, es decir que faltaban por renovar unos 171,075.

Sanciones

Quienes no logren renovar hoy deberán pagar RD$2,000; para quienes no han renovado el marbete del año anterior (2020-2021) el monto de la sanción es RD$2,100; y los que no renovaron el del 2019-2020 y años anteriores deben pagar un recargo de RD$3,100.