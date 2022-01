Abinader dice que si es necesario el Gobierno retomará el seguro Covid para turistas

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Madrid, España

El presidente Luis Abinader afirmó que si resulta necesario el Gobierno retomará el ofrecimiento de seguro Covid “Plan de Asistencia Turismo Seguro RD” para garantizar la cobertura de salud a los turistas que viajen a República Dominicana, un modelo que surtió sus frutos en los momentos difíciles de la pandemia y que ya acabó.

Al hablar en exclusiva para Listín Diario, el mandatario explicó que muchos seguros han incorporado la cobertura para el Covid-19 y ya no es un caso desconocido, como cuando empezó la pandemia y no se incorporaba en los seguros normales de salud, además de que los operadores no han sentido la necesidad de que sea restaurado.

Abinader dijo que no obstante desde el Gobierno estarán pendientes, “a la vista” para mantener lo que se ha logrado al implementar ese seguro, que hasta ahora no se ha pedido que sea restaurado.

“En caso de que se necesite lo estudiaremos”, explicó el presidente Abinader, respecto a que ya el seguro Covid que se aplicaba mediante seguros Banreservas culminó y el mundo vive una nueva ola de variantes del coronavirus.

Previamente, el presidente Abinader explicó que “tenemos que aprender a vivir con el Covid”, cuya enfermedad se encuentra en una quinta ola en el mundo y son elevados los niveles de contagio, la letalidad es un 0.88. Indicó que según especialistas se está en una etapa de meseta la tendencia es a bajar.

Modelo de seguro Covid

El seguro de salud a los turistas que viajan al país en estos momentos corre por cuenta de esos visitantes, porque el programa acabó y fue complementado con la toma de muestras gratuitas a los viajeros.

El país cuenta con una alta proporción de personas vacunadas con una primer y segunda dosis. Actualmente también está creciendo el número de vacunados con tercera dosis y hay quiénes tienen una cuarta. También se anunció la vacunación para niños de cinco a 11 años.

El Plan de Asistencia Turismo Seguro RD logró impactar a más de 400,000 turistas durante su vigencia, desde 15 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio 2021.

Actualmente, los turistas que por razones de salud han tenido que permanecer en habitaciones aisladas en las instalaciones hoteleras corren con sus gastos mientras se encuentran en esa situación. El seguro de viajes por Covid-19 que cubría el Gobierno dominicano caducó el 31 de julio del pasado año.

La cobertura atrajo a miles de visitantes al país y el modelo fue copiado por otros países.

Rafael Blanco Tejera, presidente de la Asonahores, había explicado a esta editora que los protocolos, estructurados e implementados desde el inicio de la apertura del sector turístico, contemplan que los hoteles cuenten con habitaciones para aislar a cualquier turista infectado con Covid-19 y que el hotel les ofrece un monitoreo de su estado de salud a través de las clínicas aliadas.

“Ese costo lo asume el propio turista, ya que el programa de seguro Covid ofrecido por el Gobierno, a través de Seguros Reservas, ya concluyó, sin embargo, no hemos tenido incidentes por esta razón”, aseguró el representante del sector hotelero.

Seguro impactó a más de 400,000 turistas

Seguros Banreservas, a través de su oficina de Relaciones Públicas informó en enero de este año a esta editora que en respaldo a las disposiciones gubernamentales, la entidad aplicó el Plan de Asistencia Turismo Seguro RD, una iniciativa en alianza entre Seguros Reservas, el Ministerio de Turismo (MITUR); el Banco de Reservas y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), con el fin de garantizar una recuperación sostenible del sector a través del cuidado, bienestar y seguridad de todos los turistas extranjeros que visitaron la República Dominicana durante la situación de emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

La vigencia del seguro fue desde 15 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio 2021.

Este Plan de Asistencia Turismo Seguro RD fue reconocido por la innovación, desarrollo e implementación por la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, en la quinta versión del Congreso Internacional Turismo de Salud y Bienestar. Recientemente, fue galardonado por Revista Mercado en la premiación Empresarios del año 2021, destacando en esta oportunidad a los Aliados al Sector Turismo, como parte de reconocer las entidades que han contribuido con soluciones especializadas al resurgir el sector turístico local.

Zonas de aislamiento

Siguiendo los protocolos de lugar, para contrarrestar el impacto de la pandemia y continuar con la recuperación, varios hoteles de la zona Este del país disponen de zonas aisladas y custodiadas para los viajeros que resulten afectados de Covid-19.

Según un reporte de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), los hoteleros cobran a los turistas afectados una tarifa “irrisoria”, y se presume que esto suceda como una ayuda.

El país atraviesa por la quinta ola de infecciones de la cepa ómicron, un conjunto de mutaciones del virus que es menos letal aunque sí más contaminante.