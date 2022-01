Prosperidad, lo que muchos piden al inicio de cada año, pero ¿cómo lograrla?

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD.

Los deseos por el año nuevo se multiplican a cada paso, muchas personas empiezan deseando salud, amor, paz, alegrías, éxitos, estabilidad, pero para la mayoría, además de la salud lo que más desean es alcanzar la prosperidad económica.

Algunos desean un trabajo que les pague mejor salario, otros piden por lograr emprender un negocio propio, hay quienes desean un ascenso que les permita un mejor salario y así, pero la verdad, es que mejorar los ingresos es una de las aspiraciones individuales más recurrida cada inicio de año, pero ¿cómo lograrla?

Lo primero es decidirlo, si este 2022 quieres alcanzar metas económicas, decídelo, no lo digas como un enunciado o como un sueño, toma la decisión de hacerlo y empieza a definir metas y acciones concretas. Es como decir, este año voy a hacer un ahorro, no lo digas, decídelo, define una cuota mensual y no pongas excusas, hazlo.

Lo segundo, organiza tus ingresos, has conciencia de cuántos son tus entradas y cuántos tus gastos, pues solo así podrás saber cómo hacer para cumplir las metas que te lleven a la prosperidad. Define un presupuesto de ingresos y gastos, sino lo puedes hacer mensual hazlo por semana o por días, pero no dejes que los gastos te controlen.

Tercero, algo que los consejeros financieros repiten mucho, arrópate hasta donde las sábanas te alcancen y que difícil se hace esto en el día a día, sin embargo, si no logras contener tus gastos, los deseos de prosperar se quedarán en solo deseos.

Resiste las tentaciones de los compromisos sociales, de las compras innecesarias, de las modas, de los gastos fuera de presupuesto, de los regalos, del “yo me lo merezco”, y enfócate en lo que ya decidiste.

Cuarto, revisa cada cierto tiempo como vas con tus metas, pasa balance, revisa tus avances y redefine tus posibilidades, eso te dará la oportunidad de replantearte las metas y lograr más de lo que inicialmente pensaste que podías lograr.

Por último y que quizás el consejo más importante, cree en ti mismo, lo puedes hacer, asume cada día la mejor actitud, recuerda que para decidirlo debes de creerlo y eso se muestra en el día a día, nadie logra prosperidad sino cree en sus capacidades para decidir y hacer.