¿Cómo alcanzar tus metas financieras para el 2022?

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

Todos los 1 de enero comenzamos las dietas y el gimnasio, subimos a las redes sociales mensajes de paz, amor y superación y hasta nos prometemos transformarnos cada año nuevo.

Sin embargo, muchas veces se nos olvida establecer metas en el ámbito financiero, ya que en ocasiones entendemos que no podremos lograrlo o que “ganamos muy poco”.



Aquí te dejamos cinco consejos para que puedas alcanzar tus metas financieras durante el próximo año, pero primero, siéntate a pensar y anotar todo lo que quieres lograr monetariamente al cierre del 2022.



1. Crea un plan de ahorro: piensa en el futuro, en algo que deseas comprar y ponle “nombre”, imprime una foto de ese bien que tanto anhelas y pégala en tu escritorio del trabajo, en la nevera de la casa o en un espacio donde la puedas ver a diario.

2. Planifica tus gastos e ingresos con un presupuesto: ya sea que lo hagas quincenal, mensual o cada vez que recibas un dinerito, crea un documento en Excel con tus gastos, ingresos, lo que planificas ahorrar y todo lo que vayas a destinar para alcanzar las metas financieras que deseas lograr en 2022. ¡Anota cada peso que gastes!

3. Aprende a decir NO: que te digan tacaño a que te endeudes. Aprende a decir NO a esos amigos que siempre quieren irse de fin de semana fuera de la ciudad, que cenar en lugares que no puedes costear, que si esto o lo otro. No es que te vas a encerrar en casa, pero destina de tus ingresos cerca de 5% solo para entretenimiento.

4. Invierte: una buena opción para asegurar o hacer crecer tu dinero en 2022 es invertir en la bolsa de valores (edúcate primero antes de dar este paso) o apertura certificados financieros.

5. Genera ingresos extras: a veces no es lo que compras, sino que todo lo que tienes lo gastas. Para evitar esto, puedes convertir tus hobbies o aprovechar si tu carrera es dinámica para hacer trabajos fuera de tu empleo fijo y así generar ingresos extras.