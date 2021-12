Estudio revela las compras de Navidad persisten pese a la pandemia

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

Casi han pasado dos años desde que el mundo tuvo que adaptarse a una nueva forma de vida: distanciamiento, confinamiento, cuidado de la salud y diversas precauciones más para evitar el contagio del coronavirus.

Sin embargo, pese a que esta segunda navidad después de la pandemia se vislumbraba más reservada, un estudio revela que el coronavirus no minó el espíritu, la ilusión y el optimismo por vivir la que muchos consideran la época más bonita del año.

Según el estudio “Compras de navidad: una tradición que resiste la pandemia en 2021” indica que la intención de comprar e intercambiar regalos prevalece tal como lo confirmaron seis de cada 10 entrevistados al señalar que sí realizarían o habían realizado ya sus compras navideñas.

El estudio señala que al igual que en 2020, esta temporada navideña seguramente se ve diferente a cualquier otra, pero la gente está ansiosa por volver a la tradición como se conocía, sin embargo, hay conciencia acerca de que la pandemia del Covid-19 cambió drásticamente la forma en que las personas descubren y compran.

No obstante, un 28% del grupo de participantes en el estudio de Deloitte de Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú, respondió que no realizaría compras durante esta temporada debido a las condiciones económicas desfavorables y a la falta de empleo en Latinoamérica, mientras que menos del 5% de los encuestados de estos países admitió que no comprará debido a la pandemia.

Situación actual

La tercera parte de los encuestados en México, Colombia, Perú y Costa Rica consideró que la situación económica de la familia es un poco mejor que en los 12 meses previos, mientras que en 2020 solo 12% opinó en este mismo sentido, refleja el informe.

En el caso de Argentina, el 35% de los consumidores calificó la situación “peor que el año pasado, sin signos de mejora”.

“Posiblemente derivado de su consideración respecto a que la situación económica de la familia es un poco mejor que en 2020, 39% de los entrevistados respondió que gastaría lo mismo que el año pasado, mientras que un cercano 36% confirmó que gastaría menos que 12 meses antes”, sustenta.

Pero, el 25% de los participantes observa la situación actual con cierto optimismo respondiendo positivamente acerca de su disposición para gastar más en esta temporada, la razón principal que aducen para ello es la estabilidad en el empleo.

Navidad, cena y regalos

Deloitte refleja que en 2019, la cena de Navidad resultó ser la respuesta número uno en cuanto a prioridades al realizar las compras. En aquel entonces la cena de Navidad ocupó un indiscutible primer lugar (29%), seguida por los regalos (20%), y en un lejano tercero y cuarto lugar, la ropa (17%) y las mejoras o reparaciones en el hogar (16%), respectivamente.

Sin embargo, a partir de 2020 comprar regalos de navidad retomó el liderazgo entre las prioridades recuperando el primer lugar en la lista de opciones de compra de los participantes con 31% de respuestas en este sentido, desplazando a la cena de navidad a un segundo sitio con el 21% de las preferencias, aclara Deloitte.

Ambas condiciones se reafirman en la encuesta de 2021 e inclusive superan las cifras del año anterior con 33% de respuestas en favor de la compra de regalos y un lejano 18% en torno a la cena de Navidad.