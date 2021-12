Infotep recomienda a jóvenes dominicanos a formarse para fortalecer el sector de la construcción

Santo Domingo, RD

El director general del Infotep, Rafael Santos Badía, dijo que la industria de la construcción es uno de los sectores más florecientes de la economía nacional, por lo que instó a los jóvenes dominicanos a prepararse y formarse para trabajar en ella y fortalecer el sector.

“Si no despertamos, si no formamos a los recursos humanos y si no miramos el futuro con otros ojos, el sector de la construcción se puede convertir en un área de desempleo para los dominicanos, ya que esas plazas serían ocupadas por extranjeros, los cuales muchas veces no tienen la preparación necesaria para laborar como maestros constructores”, afirmó.

Santos Badía explicó que una estructura que no cumpla con los parámetros, pudiera generar gastos adicionales al dueño del inmueble, pero, sobre todo, pone en riesgo la vida de las personas.

“El problema es más grave, pues el resultado de trabajar con mano de obra no cualificada es que las estructuras estén mal hechas, mal terminadas y además de lo que pierde el inversionista, está el peligro de que el inmueble pudiera colapsar. No podemos olvidar que vivimos en un país ubicado en la ruta de los huracanes y en medio de dos fallas que pueden producir terremotos”, enfatizó.

El director de la entidad habló tras la entrega de 15 certificados a igual número de participantes que se formaron como “Técnicos Maestro Constructor de Obras” por el Infotep junto a la Asociación de Maestros Constructores de Obras Autorizados (Amacoa) y la Escuela de Capacitación Técnica en el Área de la Construcción.

Los graduandos, entre los cuales se destacan tres mujeres, recibieron un amplio programa de formación de más de 250 horas.