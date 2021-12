Bunker DB revoluciona los departamentos de mercadeo

Saiury Calcaño

Santo Domingo, RD.

Llega al país la compañía multinacional de tecnología Bunker DB, especializada en hacer más eficientes a los departamentos de mercadeo de las empresas, a través del uso eficiente de datos e inteligencia artificial.

“Hemos creado un software único, enfocándonos en que la experiencia de usuario sea extremadamente amigable; que permita que una persona sin conocimientos técnicos pueda rápidamente entender qué está sucediendo en su entorno digital, para poder tomar la mejor decisión en el menor tiempo posible.

Lo que está haciendo Bunker DB es revolucionar la forma en la que trabajan los marketers, ya que siempre tienen cierta dependencia para tomar esas decisiones”, explica Jóseam Laboy, líder comercial de la empresa en la región Caribe.

En cada país, desembarcan con la premisa de que “La data despierta”, e introducen su producto estrella Bunker DB Analytics. República Dominicana no es la excepción y es parte de la lista de los 21 países en los que trabajan.

A nivel LATAM, la empresa aumentó su cartera de clientes en un 300% en los últimos dos años, y sus ingresos en un 150%. A través de Bunker DB Analytics, se procesan más de $150 millones en análisis de inversión de medios, más de 12 de millones de comentarios y más de 8 millones de vídeos e imágenes.

“Decimos ‘La data despierta’ porque creemos en la información como algo vivo, en movimiento y siempre accesible para que cualquiera pueda entenderla. Este dinamismo tiene mucho que ver con nuestro ADN. Estamos siempre despiertos, evolucionando a partir de escuchar a nuestros clientes”, comenta Laboy.

¿Cómo funciona?

Bunker DB se conecta a las plataformas de los clientes (redes sociales, sitios propios y apps), y 48 horas más tarde ofrece una visualización integrada de las métricas más relevantes del ecosistema digital.

“Es una plataforma web que ofrece la enorme ventaja de ahorrar tiempo y unificar toda la data en un solo sitio. Normalmente, los responsables de marca deben ingresar a las distintas redes sociales y diversas cuentas publicitarias para analizar cada dato, en Bunker DB todo se centraliza.

Por ejemplo, una persona encargada de exportar datos y hacer reportes se puede tardar 10-15 horas semanales haciendo reportes y con Bunker DB lo hace en minutos”, comenta el especialista en la industria de mercadeo y publicidad digital.

En el software se visualizan métricas por canal, red social, cuentas publicitarias y contenido; se analizan los comentarios y sentimientos de los usuarios; se pueden generar reportes, visualizar cómo se están desarrollando las campañas, definir objetivos (KPIs) y establecer alertas que anticipen si la marca va a cumplir o no con la meta.

La herramienta está hecha para toda empresa que tenga una cultura orientada a datos y que reconoce que tiene que interpretarlos para generar contenidos y construir mensajes 100% personalizados para sus consumidores.

“Ya no es viable trabajar en base a la intuición o seguir lineamientos internos, ahora el control lo tienen los consumidores. Hace algunos años estamos atravesando la Era del Consumidor, pero la pandemia aceleró este control y 2022 será un punto de inflexión. Las marcas que no lo acepten no tendrán el éxito esperado.

Los consumidores demandan más contenido personalizado, servicios más rápidos y mejores experiencias; y lo quieren todo de inmediato. Esto significa que, por ser dueño de la data que procesas a través de Bunker DB, puedes crear estrategias de mercadeo muy potentes”, indica el también experto en análisis de datos.

Bunker DB Analytics procesa en tiempo real la información e interacción de los consumidores en todas las plataformas digitales en las que la marca tenga presencia y también ayuda a los clientes a optimizar la eficiencia de su inversión de medios a través de la presentación de datos para una toma de decisiones informada.

“Estamos muy entusiasmados con comenzar a ofrecer nuestros productos y servicios en República Dominicana. No solo representa un paso firme en nuestro plan de crecimiento y expansión, sino también una oportunidad para poder acercar la herramienta a empresas con operaciones localmente y en la región, y convertirnos en aliados para el desarrollo e implementación de sus esfuerzos de mercadeo y comunicación”, concluye Jóseam Laboy.

Actualmente, Bunker DB cuenta con más de 500 marcas multinacionales conectadas en el Caribe, entre ellas Centro Cuesta Nacional (CCN), Curbo, Beliv, Mercedes Benz, Walmart, L’Oréal, Unilever, Mapfre y Molson Coors.

La visión de Bunker DB es ser el compañero ideal de todos los equipos de mercadeo del mundo. Nacieron como una herramienta de analítica digital, y el centro de su compañía hoy está enfocado en producto, pero todo lo relacionado a servicios ha crecido un 16% en el último año.

Este número ha sido apalancado principalmente por una nueva área que vienen desarrollando, que será presentada formalmente en los próximos meses. Aquí el foco está en desarrollar proyectos a medida mediante el uso de datos e inteligencia artificial.

Bunker DB y Listín Diario

Bunker DB se originó en Uruguay hace seis años, pero hoy en día ahora tiene más de 1,000 marcas en 21 países. Tiene oficinas en seis países: Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Puerto Rico; y abrirá oficina en República Dominicana en el primer trimestre del 2022. Listín Diario será unos de los aliados comerciales de Bunker DB en el país.