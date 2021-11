Presidente de taxis por plataformas considera acuerdo “es una trampa"

Santo Domingo, RD

El presidente de la Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones (Adocapps), Odalis Vega, aseguró que no ha habido ningún acuerdo entre taxistas tradicionales y de plataformas, como se había anunciado en horas tempranas de este pasado martes.

Sostuvo que dentro del acuerdo que se ha planteado y que catalogó como un problema, la distancia de un kilómetro que impide a los taxistas de plataforma ingresar a los hoteles aún continúa, y solo los tradicionales pueden acceder al complejo turístico.

"No podemos entrar porque está el tema de la distancia, que ellos no quieren ceder en eso. No hay ningún acuerdo nada", dijo.

Entrevistado en el programa Más Cerca que se transmite por Studio 88.5 FM y YouTube, Vega añadió que en el convenio que aún no se firma lo que creará problemas y confusión.

"Es como entregarle la plataforma a los sindicalistas de este país. Más confusión, más problemático", indicó.

Otra de las exigencias que plantean los taxistas turísticos es respecto a la tarifa, en la que piden que los conductores de Uber tengan los precios de servicios como estos, agregó Vega en el programa que conducen Anibelca Rosario, Hansel García, Marisol Mendoza y Dary Terrero.

"Qué es lo que plantean los taxistas turísticos, nosotros nos vamos a adherir a la plataforma, pero previo a eso las plataformas tienen que nivelar la tarifa que usan, o sea ponerla al nivel de nosotros para empezar a crear la desigualdad con el usuario", puntualizó.

Sostuvo que está medida los dejaría en desigualdad, ya que los usuarios acuden a conductores de plataformas por la seguridad y por el precio.