Cinco aerolíneas deberán pagar 9 millones de dólares por vuelos no realizados

EFE

Santiago de Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en Chile informó este martes que cinco aerolíneas internacionales deberán devolver las tasas de embarque a consumidores por vuelos no realizados entre 2015 y 2021 y que suman 7,500 millones de pesos chilenos (cerca de 9 millones de dólares).



Sky, Avianca, Jetsmart, Aerolíneas Argentinas y Copa se acogieron de manera voluntaria a un proceso del Sernac para extender el pago a cerca de 730,000 usuarios afectados a nivel nacional.



La devolución de las cinco compañías se suma a la comprometida por Latam Aerolíneas a casi 400,000 personas por un monto de 4,000 millones en pesos chilenos (casi 5 millones de dólares).



La medida, a juicio del director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, "permitirá a miles de consumidores recuperar el dinero por tasas de embarque de viajes que nunca realizaron y que probablemente ni siquiera sabían que tenían derecho a requerirlo".



"A partir de ahora las compañías, además de restituir el dinero de las tasas, deberán desarrollar mecanismos expeditos para que cada vez que una persona que compre un pasaje y no viaje por cualquier motivo, el dinero que corresponde a este concepto, sea devuelto oportunamente, tal como lo establece la normativa", agregó.



Las empresas serán las encargadas de contactar a los pasajeros afectados a fin de concretar la entrega del dinero, elaborando un registro tanto por esta vía como por plataformas habilitadas en sus sitios web.



Por otro lado, la aerolínea española Iberia no logró un acuerdo satisfactorio con el Sernac, por lo que la entidad pública aseguró que la empresa europea "deberá responder ante la Justicia, arriesgando multas además de las restituciones y compensaciones".



A lo anterior se suma la acción judicial presentada en contra de American Airlines, empresa que se negó a entregar antecedentes que permitieran calcular los montos a devolver por tasas de embarque en vuelos no realizados.